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Şaşırtan itiraf

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu , bir çok futbolcunun aksine aktif futbol yaşantısını sona erdirdikten sonra teknik direktör olmayı düşünmediğini, kendini dine adamak istediğini söyledi.
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  • 15 Ekim 2017, Pazar 12:52
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