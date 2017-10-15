Şaşırtan itiraf

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bir çok futbolcunun aksine aktif futbol yaşantısını sona erdirdikten sonra teknik direktör olmayı düşünmediğini, kendini dine adamak istediğini söyledi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bir çok futbolcunun aksine aktif futbol yaşantısını sona erdirdikten sonra teknik direktör olmayı düşünmediğini, kendini dine adamak istediğini söyledi.
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