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Ocakta Türkiye bileti hazır

İngiliz basınının dünkü gündeminin en önemli maddelerinden biri 'di. Ada gazeteleri ve haber siteleri, Türk asıllı yıldızın Arsenal'deki kariyerinin sonuna gelindiğini yazarken, Arsene Wenger'in açıklamaları bomba etkisi yarattı. Arsenal'in hocası, Mesut Özil'in ocakta büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı bildirdi.
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 07:59
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