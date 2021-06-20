EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki üçüncü maçında İsviçre ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 yenik ayrılan milliler, grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

"TURNUVADA OYNAMAYI BİLMİYORUZ"

Karşılaşmanın ardından takım kaptanı Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Morali bozuk olan Yılmaz, "Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir turnuvaydı. Hayallerimiz çok farklıydı. Belki kendimizi gereksiz strese soktuk. Herkesten özür diliyoruz, mahcup ettik herkesi. Haklarını helal etsinler. Niyetimiz farklıydı. Harika bir jenerasyon. Hepimiz çok üzgünüz. Yaşanmaması gereken günler yaşadık, yaşanmaması gereken maçlar yaşadık. Belki de artık turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama turnuvada oynamayı bilmiyoruz. Herkesten özür diliyoruz" dedi.