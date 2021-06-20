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    • 20.06.2021 23:37
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    A Milli Takım Kaptanı vatandaşlardan özür diledi: Haklarını helâl etsinler

    'mız 'deki üçüncü maçında 'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Şampiyonayı puansız kapatan Ay-Yıldızlılarda tecrübeli futbolcu , maç sonu açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Yaşanmaması gereken günler yaşadık, yaşanmaması gereken maçlar yaşadık. Belki de artık turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama turnuvada oynamayı bilmiyoruz. Herkesten özür diliyoruz. Mahcup ettik. Ülkemiz bize bu formayı verdi. Onları iyi temsil edemedik. Haklarını helâl etsinler" diye konuştu.

    Burak Yılmaz Türkiye'den özür diledi

    'de A Grubu'nda mücadele eden 'mız, gruptaki üçüncü maçında ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 yenik ayrılan milliler, grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

    "TURNUVADA OYNAMAYI BİLMİYORUZ"

    Karşılaşmanın ardından takım kaptanı açıklamalarda bulundu.

    Morali bozuk olan Yılmaz, "Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir turnuvaydı. Hayallerimiz çok farklıydı. Belki kendimizi gereksiz strese soktuk. Herkesten özür diliyoruz, mahcup ettik herkesi. Haklarını helal etsinler. Niyetimiz farklıydı. Harika bir jenerasyon. Hepimiz çok üzgünüz. Yaşanmaması gereken günler yaşadık, yaşanmaması gereken maçlar yaşadık. Belki de artık turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama turnuvada oynamayı bilmiyoruz. Herkesten özür diliyoruz" dedi.

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    Haberler Euro 2020 A Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz vatandaşlardan özür diledi: Haklarını helâl etsinler