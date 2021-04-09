Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Levent’e 3 milyar TL’lik yeni proje

    'nun 'te bulunan arazi için gerçekleştirdiği ihale sonuçlandı. 4 firmanın katılım sağladığı ihalede arazinin yeni sahibi, 3 milyar 111 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren iştiraklerinden oldu.

    Levent’e 3 milyar TL’lik yeni proje
    Emlak konut GYO'nun İstanbul Levent'te bulunan arazi için gerçekleştirdiği ihale sonuçlandı. 4 firmanın katılım sağladığı ihalede arazinin yeni sahibi, 3 milyar 111 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren DAP Holding iştiraklerinden Eltes İnşaat oldu. İhale sonucunda 'ya ödenecek tutar ise 1 milyar 244 milyon lira olarak açıklandı. Levent'in en değerli bölgesinde yer alan ve toplam 100 bin metrekare büyüklüğe sahip arazi, 50 bin metrekarelik dev koru ve yeşil alanı da bünyesinde barındırıyor. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Levent'te yine ayrıcalığıyla çok farklı bir projeye imza atacağız. İhalesini kazandığımız arazi, önemli ulaşım ve ticaret akslarının kesişim noktasında yer alıyor" diye konuştu.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Emlak&OTO Levent’e 3 milyar TL’lik yeni proje