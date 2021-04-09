Levent’e 3 milyar TL’lik yeni proje

Emlak konut GYO'nun İstanbul Levent'te bulunan arazi için gerçekleştirdiği ihale sonuçlandı. 4 firmanın katılım sağladığı ihalede arazinin yeni sahibi, 3 milyar 111 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren DAP Holding iştiraklerinden Eltes İnşaat oldu. İhale sonucunda Emlak Konut GYO'ya ödenecek tutar ise 1 milyar 244 milyon lira olarak açıklandı. Levent'in en değerli bölgesinde yer alan ve toplam 100 bin metrekare büyüklüğe sahip arazi, 50 bin metrekarelik dev koru ve yeşil alanı da bünyesinde barındırıyor. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Levent'te yine DAP Yapı ayrıcalığıyla çok farklı bir projeye imza atacağız. İhalesini kazandığımız arazi, önemli ulaşım ve ticaret akslarının kesişim noktasında yer alıyor" diye konuştu.
- Emlak&OTO
- 09.04.2021 Gazete