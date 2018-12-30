Yeni tapularda QR kod ile dijitalleşme sağlanırken, eski tapularda bulunmayan "proje metrekaresi" bilgisi de eklenecek. Böylece dairenin, apartmanın bulunduğu arsada ne kadar paya sahip olduğuna ilişkin kafa karışıklıkları son bulacak. Net ve brüt metrekareler belli olacak.

ARSA PAYI DA VAR

Posta'nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kasım ayında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, QR kodlu yeni tapu senetlerine geçileceğini açıklamıştı. Eski tapularda taşınmazın ada pafta bilgileri, yüzölçümü, vasfı, malik bölümü, pay durumu, tapunun niteliği (mülkiyet, irtifak, devremülk gibi), arsa payı, kat, daire, blok gibi bilgiler yer alıyordu.