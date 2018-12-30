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  • Emlak&OTO
  • 30.12.2018 12:56

larda QR kodu dönemi

Yeni yılda senelerinde de yeni bir dönem başlayacak. Ev alım ve satımında yaşanan dolandırıcılıkların da önüne geçilecek yeni sistemle birlikte tapulara eklenecek QR kodu sayesinde daire ile ilgili birçok bilgiye ulaşılabilecek.

Yeni tapularda QR kod ile dijitalleşme sağlanırken, eski tapularda bulunmayan "proje metrekaresi" bilgisi de eklenecek. Böylece dairenin, apartmanın bulunduğu arsada ne kadar paya sahip olduğuna ilişkin kafa karışıklıkları son bulacak. Net ve brüt metrekareler belli olacak.

ARSA PAYI DA VAR
Posta'nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kasım ayında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, QR kodlu yeni tapu senetlerine geçileceğini açıklamıştı. Eski tapularda taşınmazın ada pafta bilgileri, yüzölçümü, vasfı, malik bölümü, pay durumu, tapunun niteliği (mülkiyet, irtifak, devremülk gibi), arsa payı, kat, daire, blok gibi bilgiler yer alıyordu.

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