İnder: Ev almanın tam zamanı

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, önümüzdeki yıl, 2018'de konut kredi faizlerinin artışı nedeniyle ötelenen satışların devreye gireceğini belirterek, "Konut almanın tam zamanı. 40 yıllık meslek hayatında böyle bir vakit görmedim, daha da böyle bir vakit olmaz" dedi. Maliyet artışlarının fiyatlara henüz yansıtılmadığına dikkat çeken Durbakayım, 2019 yılında yapılacak yeni projelerin yeni fiyatlarla satışa sunulacağını ifade etti. Durbakayım, 2019'da fiyatların yüzde 25-35 seviyesinde artacağı tahminini de dile getirdi. Yeni yılda, bekletilen yeni projelerin de hayata geçeceği öngörüsünde bulunan İNDER Başkanı Durbakayım, yabancı satışlarında ise müktesep hak konusunun halledilmesi ve yurt dışı satışın ihracat sayılmasıyla 50 binin üzerinde satış ve 20-30 milyar dolarlık döviz girdisi sağlamayı 3 yıllık hedef olarak belirlediklerini vurguladı. İNDER Başkan Vekili Engin Keçeli ise 2018'de konut satışlarında bir önceki yıla göre 250 bin adet düşüş olduğunu söyledi.
MEVDUATA YÖNELDİ
Bu düşüşün, faiz geliri için mevduat hesabına yönelen ve yurt dışında konut edinen yatırımcılardan kaynaklandığını anlatan Keçeli, sözlerine şöyle devam etti: "Bankalarda 8-9 milyar dolar, faiz geliri için bekletiliyor. Bu para bir süre sonra konut sektörüne geri dönecek. 20 milyar dolar da yurt dışında konut alımına gitti. Ancak bu yatırımcıların hepsi, paralarının yüzde 20'sini kaybedip geri dönecekler."
TÜRKİYE'Yİ KUCAKLAYACAK
İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, derneğin adındaki İstanbul ibaresini kaldırarak İnşaatçılar Derneği adıyla yollarına devam edeceklerini ve Türkiye'nin her yerinden üye kaydedeceklerini açıkladı. 2019'da SPV (Special Purpose Vehicle) sisteminin hayata geçmesi için çalışacaklarını kaydeden Durbakayım, "Sistem hakkındaki yasal düzenlemeler için ilgili kurumlara rapor hazırladık" dedi.
YAVUZ KARAMAN
MEVDUATA YÖNELDİ
Bu düşüşün, faiz geliri için mevduat hesabına yönelen ve yurt dışında konut edinen yatırımcılardan kaynaklandığını anlatan Keçeli, sözlerine şöyle devam etti: "Bankalarda 8-9 milyar dolar, faiz geliri için bekletiliyor. Bu para bir süre sonra konut sektörüne geri dönecek. 20 milyar dolar da yurt dışında konut alımına gitti. Ancak bu yatırımcıların hepsi, paralarının yüzde 20'sini kaybedip geri dönecekler."
TÜRKİYE'Yİ KUCAKLAYACAK
İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, derneğin adındaki İstanbul ibaresini kaldırarak İnşaatçılar Derneği adıyla yollarına devam edeceklerini ve Türkiye'nin her yerinden üye kaydedeceklerini açıkladı. 2019'da SPV (Special Purpose Vehicle) sisteminin hayata geçmesi için çalışacaklarını kaydeden Durbakayım, "Sistem hakkındaki yasal düzenlemeler için ilgili kurumlara rapor hazırladık" dedi.
YAVUZ KARAMAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.