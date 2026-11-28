Konaklama vergisi 2027 sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanacak.

KONAKLAMA VERGİSİNİN 2027 SONUNA KADAR YÜZDE 1 OLARAK UYGULANMASINA DEVAM EDİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi, 30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla 31 Aralık 2026'ya kadar uygulanmak üzere yüzde 1'e indirilmişti.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oranın uygulama süresi 31 Aralık 2027'ye kadar (bu tarih dahil) uzatıldı.

Düzenlemeyle, ülkedeki turizm işletmelerinin küresel rekabet gücüne 2027 yılında da katkıda bulunulması amaçlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN