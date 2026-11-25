ABD'de piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı: Çekirdek PCE beklentileri aştı
ABD'de ekim ayı PCE enflasyonu yıllık yüzde 3,8'e yükselirken, Fed'in faiz kararlarında belirleyici göstergelerden çekirdek PCE yüzde 3,3 ile beklentileri aştı. Açıklanan verilerin ardından altın fiyatları geriledi, dolar/TL yükseldi.
ABD ekonomisinde enflasyonun seyrine ilişkin önemli göstergelerden biri olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin ekim ayı verileri açıklandı. ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından yayımlanan verilere göre PCE, 12 aylık dönemde yüzde 3,8 arttı. Böylece yıllık enflasyon piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.
ÇEKİRDEK PCE BEKLENTİLERİ AŞTI
Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek PCE, ekim ayında yıllık yüzde 3,3'e yükseldi. Ekonomistlerin yüzde 3,2'lik beklentisini aşan gösterge, eylül ayında yüzde 3,1 seviyesindeydi.
Çekirdek PCE'nin aylık artışı ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti. Böylece önceki ayla aynı hız korundu.
Fed'in uzun vadeli enflasyon hedefinin yüzde 2 olduğu dikkate alındığında, hem manşet hem de çekirdek PCE'nin hedefin üzerinde kalması fiyat baskılarının sürdüğünü gösteriyor.
PCE NEDİR, FED NEDEN BU VERİYİ İZLİYOR?
Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), ABD'de tüketicilerin mal ve hizmetlere ödediği fiyatlardaki değişimi ölçüyor. Fed, enflasyon hedefini değerlendirirken bu göstergeyi temel ölçüt olarak kullanıyor.
Çekirdek PCE ise gıda ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaları dışarıda bırakarak enflasyonun daha kalıcı eğilimini ortaya koymaya yardımcı oluyor. Bu nedenle çekirdek göstergedeki yükseliş, Fed'in faiz kararları açısından önem taşıyor.
FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ
Enflasyonun genel olarak beklentilerle uyumlu gelmesine karşın çekirdek PCE'nin tahminleri aşması, Fed'in faiz politikasında sıkı duruşunu koruyabileceği değerlendirmelerini gündeme getirdi.
Reuters'ın haberine göre piyasalar, Fed'in 8-9 Aralık'taki toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesini bekliyor. Piyasalarda Ocak 2027'de yeni bir faiz artışı ihtimali de fiyatlanıyor.
Fed'in ekim ayındaki toplantısına ilişkin tutanaklarda da politika yapıcıların büyük bölümünün aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışını beklediği görülüyor. Ancak faiz kararı henüz kesinleşmiş değil. Fed, enflasyonun yanı sıra istihdam piyasasını ve ekonomik büyümeyi de değerlendirecek.
ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ, DOLAR YÜKSELDİ
PCE verileri öncesinde Fed'in faiz artırabileceği beklentisiyle satış baskısı altında kalan altın, açıklamanın ardından düşüşünü sürdürdü.
- Ons altın yüzde 2,15 gerileyerek 3.476,95 dolara, gram altın ise yüzde 2,04 düşüşle 5.665,09 TL'ye indi.
- Dolar/TL ise yüzde 0,11 yükselerek 50,67 seviyesinde işlem gördü.
TÜKETİM HARCAMALARINDA ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI
Ekim ayı verilerinde kişisel tüketim harcamalarındaki artışın da hız kestiği görüldü. Bir önceki dönemde yüzde 0,6 olan aylık artış yüzde 0,3'e geriledi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 0,4 seviyesindeydi.
Kişisel gelirler ise aynı dönemde yüzde 0,7 arttı.