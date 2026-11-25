ABD ekonomisinde enflasyonun seyrine ilişkin önemli göstergelerden biri olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin ekim ayı verileri açıklandı. ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından yayımlanan verilere göre PCE, 12 aylık dönemde yüzde 3,8 arttı. Böylece yıllık enflasyon piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Fed 'in uzun vadeli enflasyon hedefinin yüzde 2 olduğu dikkate alındığında, hem manşet hem de çekirdek PCE'nin hedefin üzerinde kalması fiyat baskılarının sürdüğünü gösteriyor.

Çekirdek PCE'nin aylık artışı ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti. Böylece önceki ayla aynı hız korundu.

PCE NEDİR, FED NEDEN BU VERİYİ İZLİYOR?

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), ABD'de tüketicilerin mal ve hizmetlere ödediği fiyatlardaki değişimi ölçüyor. Fed, enflasyon hedefini değerlendirirken bu göstergeyi temel ölçüt olarak kullanıyor.

Çekirdek PCE ise gıda ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaları dışarıda bırakarak enflasyonun daha kalıcı eğilimini ortaya koymaya yardımcı oluyor. Bu nedenle çekirdek göstergedeki yükseliş, Fed'in faiz kararları açısından önem taşıyor.