Ev göstermeye para isteyen emlakçılara uyarı! 5 bin TL talebine yönetmelik engeli
Ev arayan vatandaşlardan talep edilen ücretler tartışma yarattı. Uzmanlar, emlak işletmelerinin para taleplerine karşı tüketicilerin haklarını açıklarken şikayet için izlenmesi gereken yolu da anlattı.
Son dönemde bazı emlak işletmelerinin konutları göstermek için vatandaşlardan 2 bin lira ile 5 bin lira arasında ücret talep ettiğine ilişkin şikâyetler gündeme gelirken, uzmanlar böyle bir ücretin talep edilemeyeceği uyarısı yaptı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez" ifadesini kullandı.
MESAJI SAKLAYIN
Taşınmaz gösterme belgesinin hangi taşınmazın kime ve ne zaman gösterildiğini kayıt altına aldığını söyleyen Akdoğan, belgenin imzalanmasının tek başına yer gösterme ücreti ödeme yükümlülüğü doğurmadığını, aracılık hizmet bedelinin ise ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Akdoğan, tüketicilerin bu tür taleplere ilişkin mesajları, ilanları ve işletme bilgilerini saklayarak Ticaret İl Müdürlüklerine veya CİMER'e şikâyette bulunabileceklerini belirtti. Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin de bazı emlak işletmelerinin konut göstermek için önceden ücret, kapora veya hizmet bedeli adı altında ödeme talep ettiğine ilişkin şikâyetlerin kamuoyuna yansıdığını söyledi.
YÖNETMELİK AÇIK
Yönetmelik hükümlerinin bu konuda açık olduğunu vurgulayan Şahin, "Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez" diye konuştu. Emlak danışmanlığının bilgi, tecrübe, zaman ve emek gerektiren profesyonel bir hizmet olduğuna işaret eden Şahin, danışmanların emeğinin korunması gerektiğini ancak bunun mevzuatta öngörülen aracılık hizmeti ve hizmet bedeli çerçevesinde yapılabileceğini vurguladı.
'EKSİK BİLGİLENDİRME ŞİKÂYETLERİ DE ARTTI'
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük ise emlak komisyonculuğu yetkisine sahip kişilerin yalnızca konutun satışı veya kiralanması hâlinde komisyon adı altında ücret alabileceğini söyledi. Ev gösterme karşılığında ücret talep edilmesi hâlinde tüketicilerin emlakçıların bağlı olduğu meslek odalarına, kayıtlı olmaları hâlinde İstanbul Ticaret Odasına (İTO) ve Ticaret Bakanlığına şikâyet edebileceğini belirten Küçük, son dönemde konutlara ilişkin eksik bilgilendirme şikâyetlerinin arttığını kaydetti. Küçük, bazı ilanlarda asansörün çalışır durumda olup olmadığına ve binaların kentsel dönüşüme girip girmeyeceğine ilişkin bilgi verilmediğini kaydetti. Bazı emlakçıların satılmış veya kiralanmış konutları hâlâ mevcutmuş gibi göstererek komisyon almaya çalıştığını aktaran Küçük, "Bu durumlar şikâyet edilmeli" dedi.