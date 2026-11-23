Son dönemde bazı emlak işletmelerinin konutları göstermek için vatandaşlardan 2 bin lira ile 5 bin lira arasında ücret talep ettiğine ilişkin şikâyetler gündeme gelirken, uzmanlar böyle bir ücretin talep edilemeyeceği uyarısı yaptı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez" ifadesini kullandı.

Emlakçılar, konut gösterme karşılığında vatandaşlardan ücret talep edemiyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) MESAJI SAKLAYIN Taşınmaz gösterme belgesinin hangi taşınmazın kime ve ne zaman gösterildiğini kayıt altına aldığını söyleyen Akdoğan, belgenin imzalanmasının tek başına yer gösterme ücreti ödeme yükümlülüğü doğurmadığını, aracılık hizmet bedelinin ise ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Akdoğan, tüketicilerin bu tür taleplere ilişkin mesajları, ilanları ve işletme bilgilerini saklayarak Ticaret İl Müdürlüklerine veya CİMER'e şikâyette bulunabileceklerini belirtti. Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin de bazı emlak işletmelerinin konut göstermek için önceden ücret, kapora veya hizmet bedeli adı altında ödeme talep ettiğine ilişkin şikâyetlerin kamuoyuna yansıdığını söyledi.