Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sahip olduğu Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı paylarındaki donmuş oy haklarının çözülmesine karar verdi.

SPK bültenine göre, Kayseri Şeker Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin 50 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusu, Bursa Çimento Fabrikası AŞ'nin 1,5 milyar lira bedelsiz ve 1,5 milyar lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusu, BtcTurk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 600 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 27 milyar lira, Halk Finansal Kiralama AŞ'nin 4 milyar lira, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 14 milyar 55 milyon lira, Midas Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 700 milyon lira ve 10 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvuruları onaylandı.



3 TÜZEL KİŞİYE CEZA

Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Fibabanka AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda söz konusu şirketlere ve 3 tüzel kişiye toplam 7 milyon 257 bin 95 lira idari para cezası uygulandı.

Midas Menkul Değerler AŞ'nin, "paylar, diğer menkul kıymetler, paya dayalı türev araçlar, kaldıraçlı alım satım işlemleri, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlar" ile ilgili işlemleri içerecek şekilde portföy aracılığı faaliyet izni alarak geniş yetkili aracı kuruma dönüşme talebi olumlu karşılandı. Öte yandan Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin 95 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 170 milyon liraya yükseltilmesine izin verildi.

Tasfiyesi için Türkiye İş Bankası AŞ'nin görevlendirilmesine karar verilen Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ile tedrici tasfiyesine karar verilen Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sahip olduğu Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı paylarındaki donmuş oy haklarının çözülmesine karar verildi.

Bu hususun Ticaret Bakanlığına ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilmesine hükmeden SPK, söz konusu payların Borsa İstanbul'da alım satıma konu edilemeyecek paylar statüsünden çıkarılması gerektiğinin MKK'ye bildirilmesini kararlaştırdı.

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