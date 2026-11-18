İSKİ'nin 2027 hizmet bedellerine zam! Su açma kapamada yeni tarife belli oldu
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda 2027 yılı hizmet bedeli tarifeleri kabul edildi. Kararla birlikte su kapama-açma bedeli 507 TL'den 607 TL'ye, vidanjör hizmeti bedeli ise 2 bin 533 TL'ye çıkarıldı. Zamlı tarifeler 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanacak.
İBB Meclisi'nde kabul edilen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2027 yılı hizmet bedeli tarifeleri, İstanbullulara yeni zam yükü getirdi. Su kapama-açma bedeli 607 liraya, vidanjör hizmeti ücreti ise 2 bin 533 liraya çıkarıldı. Zamlı tarifeler 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.
İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, "İSKİ 2027 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü.
SU AÇMA KAPAMA BEDELİNE ZAM
Teklifte, su kapama-açma bedelinin 507 liradan yüzde 19,72 zamla 607 liraya, vidanjör hizmeti bedelinin 1807 liradan yüzde 40,18 artışla 2 bin 533 liraya yükseltilmesi talep edildi.
İSKİ'nin hizmetlerine ilişkin zam teklifi kabul edildi. Yeni zamlı tarife, 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.
VİDANJÖR HİZMETİ NEDİR?
Vidanjör hizmeti, fosseptik çukurlarında ve kanalizasyon sistemlerinde biriken atık suların özel donanımlı araçlarla çekilerek tahliye edilmesini sağlıyor. Özellikle kanalizasyon altyapısının bulunmadığı bölgelerde kullanılan hizmetin ücreti, 2027 yılı itibarıyla bin 807 liradan 2 bin 533 liraya yükseltildi.