İBB Meclisi'nde kabul edilen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2027 yılı hizmet bedeli tarifeleri, İstanbullulara yeni zam yükü getirdi. Su kapama-açma bedeli 607 liraya, vidanjör hizmeti ücreti ise 2 bin 533 liraya çıkarıldı. Zamlı tarifeler 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.