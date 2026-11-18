Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesinin Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığını duyurdu. Toplantıda küresel ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin yanı sıra finansal piyasaların mevcut durumu masaya yatırıldı.

Komite, sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan adımları görüştü. Bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika seçenekleri de toplantının gündeminde yer aldı.

SERMAYE PİYASALARINDA ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplanmıştır. Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış ve finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Sermaye piyasalarımızda yaşanan son gelişmeler akabinde önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar ele alınmıştır. Ayrıca, bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları değerlendirilmiştir. Komite, sürdürülebilir büyümenin önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir"

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Finansal İstikrar Komitesi

Mehmet Şimşek