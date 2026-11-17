Bireysel Emeklilik Sistemi'nde tarihi rekor! 18 milyon kişi birikime koştu: Fon büyüklüğü 2,5 trilyon lirayı aştı
BES’te emekli sayısı 510 bini aşarken, OKS de dahil katılımcı sayısı 18 milyon 375 bin kişiyi, fon tutarı 2 trilyon 556 milyar lirayı geçti. Katılımcı sayısı yılbaşından bu yana 439 bin kişi arttı...
Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Türkiye'de 23'üncü yılını geride bıraktı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 12 Kasım itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 402 bin 49'a ulaştı. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 390 milyar 867 milyon lira oldu. BES'ten emekli olan kişi sayısı da 510 bini aştı.
18 MİLYONU AŞTI
Otomatik Katılım Sistemi (OKS) tarafında ise çalışanların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 12 Kasım itibarıyla 165 milyar 668 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde OKS'deki katılımcı sayısı 7 milyon 973 bin 830 oldu. Böylece, BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 556 milyar 535 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 18 milyon 375 bin 879 olarak kayıtlara geçti. 2025'te BES ve OKS'deki toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 163 milyar lira, toplam katılımcı sayısı ise 17 milyon 936 bin 66 olarak gerçekleşmişti. BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2025 yıl sonundan bu yana 393.3 milyar liralık artış görüldü. Aynı dönemde BES ve OKS havuzundaki toplam katılımcı sayısındaki artış 439 bin 813 oldu.
KUMBARALARDA 113 MİLYAR BİRİKTİ
Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olmasının amaçlandığı uygulama büyümeye devam ediyor. 6 Kasım itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 113 milyar 686 milyon lira oldu. Fon tutarının 91 milyar 527 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken, devlet katkısı fon tutarı 22 milyar 159 milyon lira olarak gerçekleşti. Sistemde 1 milyon 797 bin 632 çocuk bulunurken, sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla yaş gruplarına göre en çok katılım 178 bin 732 ile sıfır yaşta görüldü. 31 Aralık 2025'ten bu yana kadar geçen sürede 18 yaş altı uygulamasındaki katılımcı sayısı 156 bin 650 kişi artarken, fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 28 milyar 702 milyon lira yükseliş kaydetti.
2027'DE 19 MİLYONU AŞACAK
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, BES katılımcı sayısının yıl sonunda 18.4 milyona, 2027'de 19 milyona ulaşması bekleniyor. Bu sayının 2028'de 19.5 milyona, 2029'da da 20 milyona çıkarılması hedefleniyor.