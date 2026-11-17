Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Türkiye'de 23'üncü yılını geride bıraktı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 12 Kasım itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 402 bin 49'a ulaştı. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 390 milyar 867 milyon lira oldu. BES'ten emekli olan kişi sayısı da 510 bini aştı.

18 MİLYONU AŞTI Otomatik Katılım Sistemi (OKS) tarafında ise çalışanların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 12 Kasım itibarıyla 165 milyar 668 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde OKS'deki katılımcı sayısı 7 milyon 973 bin 830 oldu. Böylece, BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 556 milyar 535 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 18 milyon 375 bin 879 olarak kayıtlara geçti. 2025'te BES ve OKS'deki toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 163 milyar lira, toplam katılımcı sayısı ise 17 milyon 936 bin 66 olarak gerçekleşmişti. BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2025 yıl sonundan bu yana 393.3 milyar liralık artış görüldü. Aynı dönemde BES ve OKS havuzundaki toplam katılımcı sayısındaki artış 439 bin 813 oldu.

BES'te fon tutarı 2 trilyon 556 milyar lirayı geçti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



KUMBARALARDA 113 MİLYAR BİRİKTİ



Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olmasının amaçlandığı uygulama büyümeye devam ediyor. 6 Kasım itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 113 milyar 686 milyon lira oldu. Fon tutarının 91 milyar 527 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken, devlet katkısı fon tutarı 22 milyar 159 milyon lira olarak gerçekleşti. Sistemde 1 milyon 797 bin 632 çocuk bulunurken, sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla yaş gruplarına göre en çok katılım 178 bin 732 ile sıfır yaşta görüldü. 31 Aralık 2025'ten bu yana kadar geçen sürede 18 yaş altı uygulamasındaki katılımcı sayısı 156 bin 650 kişi artarken, fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 28 milyar 702 milyon lira yükseliş kaydetti.

2027'DE 19 MİLYONU AŞACAK



2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, BES katılımcı sayısının yıl sonunda 18.4 milyona, 2027'de 19 milyona ulaşması bekleniyor. Bu sayının 2028'de 19.5 milyona, 2029'da da 20 milyona çıkarılması hedefleniyor.

KATILIMCI SAYISI 12 KASIM ARTIŞ BES 2025 SONU: 10.157.473 10.402.049 244.576 OKS 2025 SONU: 7.778.593 7.973.830 195.237 TOPLAM 2025 SONU: 17.936.066 18.375.879 439.813

FON TUTARI 2 TRİLYON 556 MİLYAR LİRAYI AŞTI BES 2025 SONU 12 KASIM ARTIŞ Fon (milyon TL) 1.811.870,8 2.105.451,0 293.580,2 Devlet katkısı (milyon TL) 222.070,5 285.416,5 63.346,0 Toplam (milyon TL) 2.033.941,3 2.390.867,5 356.926,2 OKS Fon (milyon TL) 121.041,5 155.158,8 34.117,3 Devlet katkısı (milyon TL) 8.199,6 10.509,6 2.310,0 Toplam (milyon TL) 129.241,1 165.668,4 36.427,3 BES+OKS (milyon TL) 2.163.182,4 2.556.535,9 393.353,5

BES'TEKİ ÇOCUK VE GENÇ SAYISI ARTIYOR 18 YAŞ ALTI 2025 SONU 6 KASIM ARTIŞ Fon (TL) 69.999.392.706 91.527.095.925 21.527.703.219 Devlet katkısı (TL) 14.984.027.514 22.159.044.549 7.175.017.035 Toplam fon (TL) 84.983.420.220 113.686.140.474 28.702.720.254 Katılımcı sayısı 1.640.982 1.797.632 156.650

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN