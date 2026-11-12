Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31'in dijital omurgası Türk Telekom imzasını taşıdı. Antalya'da hafta başında başlayan COP31'de "Master Partner" ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak yer alan Türk Telekom, hem şirketin ve Türkiye'nin teknoloji gücünü hem de sürdürülebilirlik vizyonunu küresel arenaya taşıdı. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, COP31 çalışmaları hakkında bilgi verirken, yeni nesil iletişim teknolojilerinden milli Ar-Ge çalışmalarına, yerli üretimden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar uzanan stratejik adımları da değerlendirdi.

COP31 ÖNEMLİ FIRSAT



COP31'in Türkiye'nin teknoloji alanındaki birikimini ve sürdürülebilirlik vizyonunu dünyaya göstermek açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Şahin, "Ülkemizin teknoloji alanındaki potansiyelini ortaya çıkaran, dijital geleceğini şekillendiren ve küresel rekabet gücünü artıran yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Teknolojiyi Türkiye'nin geleceğini inşa eden stratejik bir güç olarak görüyoruz. COP31'i de bu vizyonumuzun dünyaya açılan önemli bir penceresi olarak değerlendiriyoruz" dedi. Şahin, COP31'in, Türkiye'nin yalnızca küresel iklim diplomasisindeki rolünü değil, teknoloji üretme kapasitesini, dijital altyapı gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını da ortaya koyacağı önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 58.5 milyon abonemiz, 81 ildeki 592 bin kilometrelik fiber ağımız ve 5G hizmetlerimizle ülkemizin dijital geleceğini inşa ederken güçlü fiber ve mobil altyapımızı, yeni nesil iletişim teknolojilerimizi ve mühendislik birikimimizi bu önemli organizasyonun hizmetine sunduk" diye konuştu.

GÜÇLÜ ALTYAPI



Organizasyonun gerçekleştirildiği alana farklı güzergâhlardan yeni fiber optik altyapı tesis ederek alanın dünyaya yüksek kapasiteyle ve kesintisiz şekilde bağlanmasını sağlayan güçlü bir yapı oluşturduklarını anlatan Ebubekir Şahin, şöyle devam etti: "Gelişmiş iletişim teknolojilerini barındıran, farklı yönlerde fiber optik bağlantılara sahip santralimizi devreye aldık. Kapasitesi ihtiyaç halinde artırılabilecek bu yedekli yapıyı 7/24 kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarladık. 5G teknolojisi dâhil yüksek kapasite ve tam kapsama sağlayacak baz istasyonlarımızı devreye aldık. Ayrıca veri merkezi ile network ve siber güvenlik operasyon merkezlerini kapsayan bir yapı oluşturduk. COP31'de üstlendiğimiz sorumluluğu yalnızca bir organizasyonun iletişim altyapısını oluşturmak olarak değerlendirmedik. Türkiye'nin teknoloji alanında ulaştığı seviyeyi küresel ölçekte ortaya koyan, geleceğin uluslararası organizasyonlarına örnek oluşturabilecek bir dijital altyapı yaklaşımını hayata geçirdik."



DİJİTAL DÖNÜŞÜME 24.5 MİLYAR DOLAR



Şahin, COP31 için yürüttükleri çalışmalarda sürdürülebilirlik yaklaşımını da merkeze aldıklarını kaydetti. Dijital dönüşüm ile yeşil dönüşümü birbirinden ayrı değerlendirmediklerini ifade eden Şahin, "Çünkü geleceğin dünyasında güçlü bir dijital altyapının yalnızca hızlı ve kesintisiz bağlantı sunması yeterli değil. Aynı zamanda enerji verimli, çevresel etkileri gözeten ve kaynakların etkin kullanımını destekleyen bir yapıya sahip olması gerekiyor. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğu için 2005'ten bu yana 24.5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Son 5 yıldır sektörümüzün yatırım lideri olarak dijital geleceğin inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürürken yatırımlarımızın çevresel ve toplumsal etkilerini de gözetiyoruz. 'Yarına Sözümüz Var' yaklaşımımızla teknoloji gücümüzü gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle buluşturduk" dedi.





'TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN GÜCÜNÜ DÜNYA GÖRÜYOR'

Teknolojiyi geliştiren, üreten ve küresel standartların oluşumunda söz sahibi olan bir Türkiye hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Ebubekir Şahin, şöyle konuştu: "Yerli ve milli Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni nesil haberleşme teknolojilerinden yapay zekâya, siber güvenlikten kuantum teknolojilerine kadar geniş bir alanda Türk mühendisliğinin bölgesel gücünü ortaya koyuyoruz. Son iki yıldır milli patent başvurularındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. SEBA tabanlı Netsia BB Suite çözümümüzün 1.5 milyon haneyi aşması, Türk mühendisliğinin dünya telekomünikasyon ekosisteminde ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. Grup şirketimiz Argela ile Silikon Vadisi'nin araştırma kuruluşlarından Stanford Research Institute arasında yeni nesil iletişim teknolojileri alanında imzaladığımız stratejik iş birliği anlaşması da bu vizyonumuzun önemli adımlarından biri."



YEŞİL DÖNÜŞÜMDE YENİ DÖNEM



Yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak enerji ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü temiz kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini söyleyen Ebubekir Şahin, "Türk Telekom'a tahsis edilen toplam 405,8 MWe güneş enerjisi santrali kapasitesinin ilk etabında Sivas'ta 96 MWe kapasiteli santralimizi devreye aldık. Malatya ve Ağrı'da hayata geçirmeyi planladığımız yeni santrallerle yatırımlarımızı genişletiyoruz" dedi.



SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMANDA 1.1 MİLYAR DOLARLIK BÜYÜKLÜK



Ebubekir Şahin, yeşil dönüşümü bir maliyet değil, geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olarak gördüklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Finansman gücümüzü Türkiye'nin dijital geleceği kadar yeşil geleceğini de inşa etmek için kullanıyoruz. 2024'te 500 milyon dolar tutarında sürdürülebilir eurobond, 2025'te ise 600 milyon dolar tutarında yeşil eurobond ihraç ettik. Böylece sürdürülebilir finansman kapsamında gerçekleştirdiğimiz eurobond ihraçlarının toplam büyüklüğü 1.1 milyar dolara ulaştı. Sürdürülebilirlik alanındaki yaklaşımımız, uluslararası değerlendirmelerde de karşılık buluyor. CDP 2025 İklim Değişikliği Programı'nda 'A' notumuzu korurken, ilk kez katıldığımız Su Güvenliği Programı'nda 'A-' notu aldık. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer alıyoruz. 2025'te Kapsam 1 ve 2 piyasa bazlı emisyonlarımızı 2020 baz yılına göre yüzde 35 azalttık. 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz."

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