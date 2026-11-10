Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, kesinleşmiş vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş borçların açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Milyonluk vergi borcu bulunan mükellefler iki ayrı listeyle kamuoyuna duyurulacak. (Fotoğraf: AA) 5 MİLYON LİRA VE ÜZERİ BORCU OLANLAR KAPSAMDA Düzenlemeye göre, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde borcu bulunan veya aynı tutar ve üzerinde kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükellefler açıklama kapsamına alınacak. Bu kapsamda hazırlanacak listeler iki ayrı kategoride kamuoyuyla paylaşılacak.