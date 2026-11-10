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Vergi borçlularının isimleri ortaya çıkacak! 5 milyon lirayı geçenler için geri sayım başladı: GİB takvimi duyurdu

Vergi ve ceza borcu 5 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin isimleri aralık ayında kamuoyuna duyurulacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, borçlu mükelleflere ilişkin listeleri 1-15 Aralık'ta vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta ise internet sitesinde yayımlayacak.

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Vergi borçlularının isimleri ortaya çıkacak! 5 milyon lirayı geçenler için geri sayım başladı: GİB takvimi duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, kesinleşmiş vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş borçların açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Milyonluk vergi borcu bulunan mükellefler iki ayrı listeyle kamuoyuna duyurulacak. (Fotoğraf: AA)Milyonluk vergi borcu bulunan mükellefler iki ayrı listeyle kamuoyuna duyurulacak. (Fotoğraf: AA)

5 MİLYON LİRA VE ÜZERİ BORCU OLANLAR KAPSAMDA

Düzenlemeye göre, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde borcu bulunan veya aynı tutar ve üzerinde kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükellefler açıklama kapsamına alınacak.

Bu kapsamda hazırlanacak listeler iki ayrı kategoride kamuoyuyla paylaşılacak.

Vergi borçlularının isimleri ortaya çıkacak! 5 milyon lirayı geçenler için geri sayım başladı: GİB takvimi duyurdu-3

İLK LİSTE 1 ARALIK'TA VERGİ DAİRELERİNDE

Vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlara ilişkin listede, 31 Aralık 2025 itibarıyla vadesi dolan ve 20 Kasım 2026 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar yer alacak.

Diğer listede ise haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararları doğrultusunda vergi ve ceza hesaplanan mükellefler bulunacak. Bu listede, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 döneminde vergi ve ceza tarhiyatları kesinleşenler yer alacak.

Vergi borçlularının isimleri ortaya çıkacak! 5 milyon lirayı geçenler için geri sayım başladı: GİB takvimi duyurdu-4

LİSTELER GİB'İN İNTERNET SİTESİNDE DE YAYIMLANACAK

Mükelleflere ilişkin listeler, 1-15 Aralık 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde ilan edilecek. 16-30 Aralık tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

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