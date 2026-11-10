COP31'de INBUSINESS rüzgarı: IV. Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri sahiplerini buldu

INBUSINESS Dergisi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni, Antalya'da Kalyon Holding COP31 Kule'de gerçekleştirildi. Sürdürülebilir bir gelecek için öncü çalışmalar yürüten kurumları ve liderleri bir araya getiren törende, çevresel ve sosyal sorumluluk alanında fark yaratan projeler ödüle layık görüldü.

INBUSINESS Dergisi'nin beş yıldır gerçekleştirdiği Sürdürülebilir 500 Araştırması'nın ortaya koyduğu veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda düzenlenen ödül töreni, iş dünyasının sürdürülebilirlik alanındaki başarılı uygulamalarını görünür kılmayı ve bu alandaki dönüşüme öncülük eden çalışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.



INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatoş Bozkuş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Törenin açılış konuşmalarını INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatoş Bozkuş ile Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş gerçekleştirdi.

Ödüller, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk ve SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel tarafından takdim edildi.



INBUSINESS IV. Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri'nde VakıfBank Finans Lideri ödülünün sahibi oldu

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN FARKLI ALANLARINDA ÖNCÜ KURUMLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

INBUSINESS IV. Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri kapsamında finans sektöründe sürdürülebilirlik odaklı finansman yaklaşımı ve yenilenebilir enerji projelerine sağladığı destekle VakıfBank, Finans Lideri ödülünün sahibi oldu.

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve yeşil bina uygulamalarıyla ASELSAN, Sürdürülebilir Enerji Yönetimi Lideri ödülünü alırken; güneş enerjisi teknolojilerinde entegre üretim modeli, yerli üretim kapasitesi ve Ar-Ge çalışmalarıyla Kalyon PV, Enerji Lideri ödülüne layık görüldü.

Sürdürülebilir ürünlerin toplam cirosundaki payını yüzde 30'un üzerine çıkaran, sorumlu pamuk tedariki ve kadın istihdamına yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Koton, Perakende Lideri ödülünü kazandı. Veri merkezlerinde yapay zekâ destekli soğutma optimizasyonuyla enerji tüketimini ve buna bağlı emisyonları yüzde 28,4 azaltan, yaklaşık 1.750 ton su tasarrufu sağlayan Türk Telekom ise Sürdürülebilirlikte Dijital Dönüşüm Lideri ödülünün sahibi oldu.

Grup genelinde sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm yaklaşımı, sorumlu tedarik zinciri uygulamaları, yenilenebilir enerji yatırımları ve kaynak verimliliği çalışmalarıyla Yıldız Holding, Holding Lideri ödülünü aldı.

Tehlikeli atık miktarını son üç yılda yüzde 77 azaltan ve elektronik atıklardan elde edilen gelirleri kız çocuklarının eğitimine yönlendiren Doğuş Teknoloji, Geri Dönüşüm Lideri ödülünü kazandı. Kadın çalışan ve yönetici oranını yüzde 80'in üzerinde tutan, kapsayıcı istihdam politikaları ve fırsat eşitliğini destekleyen uygulamalarıyla İpekyol Group ise İşte Eşitlik ve Kadın İstihdamı Lideri ödülünün sahibi oldu.

Yerli güneş hücresi ve wafer üretimine yönelik yatırımlarıyla Smart Güneş Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Lideri ödülünü alırken; 2025 yılında su tüketimini yüzde 84 azaltan çalışmalarıyla Karaca Grup, Su Lideri ödülüne layık görüldü. Kendi operasyonlarından kaynaklanan emisyonlarında bir önceki yıla göre yüzde 83 iyileşme sağlayan Fiba Grubu ise Karbon Nötr Dönüşüm Lideri ödülünü kazandı.

Eda Sevaioğlu Tan'a ʺKapsayıcılık Lideriʺ ödülü



Toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve hayati risk taşıyan hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalara liderlik eden Make-A-Wish Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Eda Sevaioğlu Tan, Kapsayıcılık Lideri ödülüne layık görüldü.

Bakan Kurum adına ödülü İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan aldı

Törenin son ödülü olan Sürdürülebilirlik Lideri ödülü ise Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasını sağlayan sürece öncülük etmesi, iklim diplomasisindeki konumunu güçlendirmesi ve uluslararası iş birliği çalışmalarına katkıları dolayısıyla T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a verildi. Yoğun programı nedeniyle törene katılamayan Bakan Kurum adına ödülü İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan teslim aldı.



Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN ORTAK SORUMLULUK

Sürdürülebilirlik alanındaki başarılı çalışmaları ve bu dönüşüme liderlik eden kurumları bir araya getiren IV. Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni, COP31 kapsamında iş dünyasının çevresel ve sosyal sorumluluk alanındaki katkılarını öne çıkaran önemli bir buluşma oldu.

Tören, sürdürülebilir bir gelecek için geliştirilen projelerin görünürlüğünü artırmanın yanı sıra iş dünyasında yeni iş birliklerine ve başarılı uygulamalara ilham vermeyi hedefledi.



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