Dolandırıcılar, yeni bir hile daha buldu. Bir tüketici, cep telefonuna gelen "sahte ceza bildirim linki" üzerinden 102 lira borç ödemesi yapmaya yönlendirildi. Bu sırada kredi kartı limiti 22 bin lira olan tüketici, onayı ve talebi olmaksızın limitinin banka tarafından 400 bin liraya çıkarıldığını ve kartından anında 72 bin 572 lira tutarında haksız çekim yapılarak dolandırıldığını fark etti.

Banka ise işlemin 3D Secure şifresi kullanılarak gerçekleştirildiğini ve kart bilgilerinin güvenliğinden kart hamilinin sorumlu olduğunu belirterek başvurunun reddini istedi.

Bankaya limit artış talebinde bulunmadığını bildirmesine rağmen harcama itirazı olumsuz sonuçlanan tüketici, kredi kartında onaysız yapılan limit artışının dolandırıcılar tarafından yüksek tutarlı harcama yapılmasına imkân sağladığını iddia ederek hakem heyetine başvurdu.

Kredi kartı limiti tüketicinin onayı olmadan 22 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Dolandırılan tüketicinin kartından 72 bin 572 lira çekildi.

'GÜZEL BİR EMSAL KARAR'

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında inceleme yapan heyet, tüketicinin son 6 ay içerisinde limit artışı talebinde bulunmadığını tespit etti. Limit artışı ile yüksek tutarlı harcama arasında doğrudan bağlantı bulunduğuna kanaat getiren heyet, dolandırıcıların söz konusu yüksek tutarlı çekimi yapmasında bankanın ağır hizmet kusurunun ve mevzuata aykırı eyleminin bulunduğunu değerlendirerek 72 bin liranın tüketiciye iadesine karar verdi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Limit artışı banka tarafından anında engellenmeliydi. Aynı durumdaki tüketiciler için son derece güzel, emsal bir karar" açıklamasını yaptı.