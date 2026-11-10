Kredi kartı limitini habersiz artıran bankaya emsal karar! Dolandırılan müşteriye 72 bin TL iade edilecek
Bir bankada, güvenlik açığı nedeniyle müşterinin bilgisi dışında kredi kartı limiti artırılarak 72 bin 572 liralık usulsüz para transferi yapıldı. Tüketici hakem heyeti, bankanın söz konusu parayı tüketiciye iade etmesine karar verdi...
Dolandırıcılar, yeni bir hile daha buldu. Bir tüketici, cep telefonuna gelen "sahte ceza bildirim linki" üzerinden 102 lira borç ödemesi yapmaya yönlendirildi. Bu sırada kredi kartı limiti 22 bin lira olan tüketici, onayı ve talebi olmaksızın limitinin banka tarafından 400 bin liraya çıkarıldığını ve kartından anında 72 bin 572 lira tutarında haksız çekim yapılarak dolandırıldığını fark etti.
Bankaya limit artış talebinde bulunmadığını bildirmesine rağmen harcama itirazı olumsuz sonuçlanan tüketici, kredi kartında onaysız yapılan limit artışının dolandırıcılar tarafından yüksek tutarlı harcama yapılmasına imkân sağladığını iddia ederek hakem heyetine başvurdu.
Banka ise işlemin 3D Secure şifresi kullanılarak gerçekleştirildiğini ve kart bilgilerinin güvenliğinden kart hamilinin sorumlu olduğunu belirterek başvurunun reddini istedi.
'GÜZEL BİR EMSAL KARAR'
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında inceleme yapan heyet, tüketicinin son 6 ay içerisinde limit artışı talebinde bulunmadığını tespit etti. Limit artışı ile yüksek tutarlı harcama arasında doğrudan bağlantı bulunduğuna kanaat getiren heyet, dolandırıcıların söz konusu yüksek tutarlı çekimi yapmasında bankanın ağır hizmet kusurunun ve mevzuata aykırı eyleminin bulunduğunu değerlendirerek 72 bin liranın tüketiciye iadesine karar verdi.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Limit artışı banka tarafından anında engellenmeliydi. Aynı durumdaki tüketiciler için son derece güzel, emsal bir karar" açıklamasını yaptı.
TÜKETİCİ NE YAPMALI?
Vatandaşları sahte linklere tıklamamaları konusunda uyaran ve siber dolandırıcılığa maruz kalan kişilere tavsiyelerde bulunan Şahin, yalnızca telefonla müşteri hizmetlerini aramanın hukuki süreçte yetersiz kalabileceğini dile getirdi. Şahin, aramanın yanı sıra kuruma e-posta veya yazılı bildirim kanalları üzerinden de ulaşılarak başvurunun kayıt altına alınmasının kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.