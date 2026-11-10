Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada turizm sektörünün 2026 yılı performansını değerlendirdi. Sektöre yönelik yeni destekleri de duyuran Başkan Erdoğan, konaklama vergisi indiriminin bir yıl daha uygulanacağını, turizm işletme belgeli tesislere verilen çalışan desteğinin ise 2028 yılına kadar süreceğini bildirdi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin turizm gelirlerindeki artışı ve sektöre yönelik yeni destekleri duyurdu. (Fotoğraf: Takvim)

"TURİZM GELİRLERİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARDIK"

Başkan Erdoğan, ocak-eylül döneminde elde edilen turizm sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ocak-Eylül 2026 döneminde, ülkemizde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artırarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık. Bu rakamla, hem çeyreklik hem de 9 aylık dönemler itibariyle turizm gelirlerini en yüksek seviyeye çıkardık."