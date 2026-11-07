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Borsada haftanın en çok kazandıran ve değer kaybeden 10 hissesi belli oldu

Borsa İstanbul'da 2-6 Kasım haftası, hisse bazlı sert ayrışmalara sahne oldu. BIST 100 endeksinin yüzde 6,72 değer kazandığı beş günlük işlem sürecinde, en çok yükselen ilk iki hisse yüzde 60 sınırını geçerek haftaya damga vurdu. Kazandıranlar listesinin tamamında haftalık primler yüzde 35,50 ve üzerinde gerçekleşirken, madalyonun diğer yüzünde yer alan 10 hissede ise yüzde 16,99 ile yüzde 40,89 arasında değişen düşüşler kaydedildi.

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Borsada haftanın en çok kazandıran ve değer kaybeden 10 hissesi belli oldu

Borsa İstanbul'da 2-6 Kasım işlem haftası, yatırımcılar için hem güçlü yükselişlerin hem de sert düşüşlerin yaşandığı hareketli bir tabloya sahne oldu. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,72 oranında değer kazancıyla 11.482,60 puandan tamamladı. Bazı hisseler ise endeksin çok üzerinde bir performans sergileyerek haftaya damgasını vurdu.

Borsada haftanın en çok kazandıran ve değer kaybeden 10 hissesi belli oldu-2

Haftalık bazda yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan hisse, yüzde 60,81'lik sıçramayla BRKVY oldu. Onu çok yakın bir oranla takip eden BRMEN yüzde 60,43 yükselirken, listenin üçüncü sırasındaki KONTR ise haftayı yüzde 46,45 primle kapattı. İlk üç sıradaki bu güçlü ivmeyi takip eden diğer hisselerde de yüzde 35'i aşan dikkat çekici artışlar kaydedildi.

Borsada haftanın en çok kazandıran ve değer kaybeden 10 hissesi belli oldu-3

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN 10 HİSSESİ VE KAPANIŞ FİYATLARI

2-6 Kasım haftasında yatırımcısının yüzünü güldüren ve haftalık bazda en fazla prim yapan 10 hissenin kapanış rakamları ile değişim oranları şu şekilde sıralandı:

BORSA İSTANBUL · 2-6 KASIM
HAFTANIN YÜKSELENLERİ
01—05
HİSSE
HAFTALIK DEĞİŞİM
KAPANIŞ
BRKVY
Yüzde 60,81
34,22 TL
BRMEN
Yüzde 60,43
6,00 TL
KONTR
Yüzde 46,45
2,68 TL
KARCL
Yüzde 41,57
34,60 TL
GIPTA
Yüzde 38,55
26,20 TL
BORSA İSTANBUL · 2-6 KASIM
YÜKSELİŞ LİSTESİNİN DEVAMI
06—10
HİSSE
HAFTALIK DEĞİŞİM
KAPANIŞ
HATSN
Yüzde 37,02
25,76 TL
FZLGY
Yüzde 36,66
5,89 TL
CATES
Yüzde 36,24
27,52 TL
BSOKE
Yüzde 36,22
5,34 TL
AKSUE
Yüzde 35,50
13,55 TL

KAYIP LİSTESİNİN ZİRVESİNDE YÜZDE 40'I AŞAN DÜŞÜŞLER VAR

Endeksin genel yükseliş eğilimine rağmen bazı hisselerde ise sert geri çekilmeler yaşandı. Haftanın en fazla değer kaybeden ilk üç hissesinde kayıplar neredeyse başa baş bir seyir izledi. TRHOL, önceki haftaya göre yüzde 40,89 gerileyerek en çok düşen hisse olurken, OZATD yüzde 40,88 ve RALYH yüzde 40,80 değer kaybıyla ilk üç sırayı paylaştı.

Borsada haftanın en çok kazandıran ve değer kaybeden 10 hissesi belli oldu-4

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 10 HİSSESİ

Aynı işlem haftasında en sert düşüşü yaşayan 10 hissenin haftalık kayıp oranları ve kapanış fiyatları şöyle şekillendi:

BORSA İSTANBUL · 2-6 KASIM
HAFTANIN GERİLEYENLERİ
01—05
HİSSE
HAFTALIK DEĞİŞİM
KAPANIŞ
TRHOL
Yüzde 40,89
113,50 TL
OZATD
Yüzde 40,88
102,10 TL
RALYH
Yüzde 40,80
6,18 TL
TEHOL
Yüzde 31,95
1,15 TL
CRDFA
Yüzde 27,86
7,25 TL
BORSA İSTANBUL · 2-6 KASIM
DÜŞÜŞ LİSTESİNİN DEVAMI
06—10
HİSSE
HAFTALIK DEĞİŞİM
KAPANIŞ
DSTKF
Yüzde 25,17
70,60 TL
IEYHO
Yüzde 24,16
6,06 TL
GATEG
Yüzde 21,51
84,85 TL
ZERGY
Yüzde 19,84
5,05 TL
EMKEL
Yüzde 16,99
5,08 TL
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