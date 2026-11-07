Borsada haftanın en çok kazandıran ve değer kaybeden 10 hissesi belli oldu
Borsa İstanbul'da 2-6 Kasım haftası, hisse bazlı sert ayrışmalara sahne oldu. BIST 100 endeksinin yüzde 6,72 değer kazandığı beş günlük işlem sürecinde, en çok yükselen ilk iki hisse yüzde 60 sınırını geçerek haftaya damga vurdu. Kazandıranlar listesinin tamamında haftalık primler yüzde 35,50 ve üzerinde gerçekleşirken, madalyonun diğer yüzünde yer alan 10 hissede ise yüzde 16,99 ile yüzde 40,89 arasında değişen düşüşler kaydedildi.
Borsa İstanbul'da 2-6 Kasım işlem haftası, yatırımcılar için hem güçlü yükselişlerin hem de sert düşüşlerin yaşandığı hareketli bir tabloya sahne oldu. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,72 oranında değer kazancıyla 11.482,60 puandan tamamladı. Bazı hisseler ise endeksin çok üzerinde bir performans sergileyerek haftaya damgasını vurdu.
Haftalık bazda yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan hisse, yüzde 60,81'lik sıçramayla BRKVY oldu. Onu çok yakın bir oranla takip eden BRMEN yüzde 60,43 yükselirken, listenin üçüncü sırasındaki KONTR ise haftayı yüzde 46,45 primle kapattı. İlk üç sıradaki bu güçlü ivmeyi takip eden diğer hisselerde de yüzde 35'i aşan dikkat çekici artışlar kaydedildi.
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN 10 HİSSESİ VE KAPANIŞ FİYATLARI
2-6 Kasım haftasında yatırımcısının yüzünü güldüren ve haftalık bazda en fazla prim yapan 10 hissenin kapanış rakamları ile değişim oranları şu şekilde sıralandı:
KAYIP LİSTESİNİN ZİRVESİNDE YÜZDE 40'I AŞAN DÜŞÜŞLER VAR
Endeksin genel yükseliş eğilimine rağmen bazı hisselerde ise sert geri çekilmeler yaşandı. Haftanın en fazla değer kaybeden ilk üç hissesinde kayıplar neredeyse başa baş bir seyir izledi. TRHOL, önceki haftaya göre yüzde 40,89 gerileyerek en çok düşen hisse olurken, OZATD yüzde 40,88 ve RALYH yüzde 40,80 değer kaybıyla ilk üç sırayı paylaştı.
HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 10 HİSSESİ
Aynı işlem haftasında en sert düşüşü yaşayan 10 hissenin haftalık kayıp oranları ve kapanış fiyatları şöyle şekillendi: