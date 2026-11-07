Borsa İstanbul'da 2-6 Kasım işlem haftası, yatırımcılar için hem güçlü yükselişlerin hem de sert düşüşlerin yaşandığı hareketli bir tabloya sahne oldu. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,72 oranında değer kazancıyla 11.482,60 puandan tamamladı. Bazı hisseler ise endeksin çok üzerinde bir performans sergileyerek haftaya damgasını vurdu.

Haftalık bazda yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan hisse, yüzde 60,81'lik sıçramayla BRKVY oldu. Onu çok yakın bir oranla takip eden BRMEN yüzde 60,43 yükselirken, listenin üçüncü sırasındaki KONTR ise haftayı yüzde 46,45 primle kapattı. İlk üç sıradaki bu güçlü ivmeyi takip eden diğer hisselerde de yüzde 35'i aşan dikkat çekici artışlar kaydedildi.