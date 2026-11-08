Borsa İstanbul'da bu hafta 4 şirketin temettüsü hesaplara geçiyor: İlk ödeme pazartesi
Borsa İstanbul'da 9-15 Kasım haftasında nakit kar payı takvimi netleşti. Gıdadan sanayiye dört farklı sektör temsilcisi yatırımcılarının hesaplarına temettü aktarımı yapmaya hazırlanıyor. Göknur Gıda, Kuzey Boru, Migros ve Etiler Gıda hisselerinde hak kullanım tarihleri 9-13 Kasım arasında gerçekleşecek; ödemelerin hesaplara geçişi ise hafta boyunca sürecek. Şirketlerin hisse başına belirlediği net rakamlar ve takas günleri belli oldu.
Borsa İstanbul'da yatırımlarını nakit temettü geliriyle büyütmek isteyen pay sahipleri için hareketli bir hafta başlıyor. 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gıdadan perakendeye ve sanayiye uzanan dört borsa şirketi nakit kar payı dağıtacak.
Şirketlerin pay başına hak kullanım süreçleri 9-13 Kasım günleri arasında gerçekleşirken, hak kazanan yatırımcıların hesaplarına nakit aktarımları ise Borsa İstanbul takası gereği 11-17 Kasım tarihleri arasında tamamlanacak.
HAFTANIN İLK ÖDEMESİ GÖKNUR GIDA'DAN
Göknur Gıda (GOKNR), dört eşit taksit planıyla yatırımcılarına sunduğu toplam brüt 1,2251712 TL'lik (net 1,0413952 TL) temettü paketinde ikinci dilimi devreye alıyor. Haftanın ilk işlem gününde hak kullanımını başlatan şirket, çarşamba günü nakitleri hesaplara geçirecek.
- Hisse Başına Net Tutar: 0,2603488 TL
- Hak Kullanım Tarihi: 9 Kasım 2026
- Hesaba Geçiş Tarihi: 11 Kasım 2026
KUZEY BORU SALI GÜNÜ HAK KULLANIMINA AÇILIYOR
Altyapı ve boru üretimi sektöründe faaliyet gösteren Kuzey Boru (KBORU), tek seferde gerçekleştireceği nakit kar payı dağıtımını haftanın ikinci işlem gününde başlatıyor. Şirket, pay başına brüt 0,0208180 TL temettü dağıtacak.
- Hisse Başına Net Tutar: 0,0176953 TL
- Hak Kullanım Tarihi: 10 Kasım 2026
- Hesaba Geçiş Tarihi: 12 Kasım 2026
HAFTANIN EN YÜKSEK PAY BAŞI ÖDEMESİ MİGROS'TA
Perakende sektörünün öncülerinden Migros Ticaret (MGROS), bu haftanın hisse başına en yüksek nakit kar payı ödemesini yapmaya hazırlanıyor. Şirket, pay başına brüt 6,4897681 TL temettü verecek ve hak kullanım süreci çarşamba günü başlayacak.
- Hisse Başına Net Tutar: 5,5163028 TL
- Hak Kullanım Tarihi: 11 Kasım 2026
- Hesaba Geçiş Tarihi: 13 Kasım 2026
KAPANIŞ ETİLER GIDA İLE YAPILACAK
Haftanın son temettü adımı cuma günü Etiler Gıda (ETILR) tarafından atılacak. Hafta sonu araya girdiği için cuma günü hak kullanımını tamamlayan yatırımcıların hesaplarına nakit bakiyeler bir sonraki haftanın salı günü aktarılacak.
- Hisse Başına Net Tutar: 0,0152823 TL
- Hak Kullanım Tarihi: 13 Kasım 2026
- Hesaba Geçiş Tarihi: 17 Kasım 2026