SGK'den yapılan açıklamada, lösemili çocukların tanı ve tedavi süreçlerine yönelik sağlık harcamalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

TETKİK VE TEDAVİYE 4 MİLYAR 209 MİLYON LİRA

Açıklamaya göre, yılın ilk 7 ayında tetkik ve tedavi giderleri için 4 milyar 209 milyon lira, ilaçlar için 3 milyar 204 milyon lira, tıbbi cihazlar için ise 18 milyon liralık finansman sağlandı. Böylece toplam sağlık harcaması 7 milyar 431 milyon liraya ulaştı.

112 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINDA

Kurum, lösemili çocukların tedavisinde kullanılan 112 ilacın da geri ödeme kapsamında karşılandığını bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sosyal Güvenlik Kurumu

Lösemi