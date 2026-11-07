SGK’den lösemili çocuklara 7 milyar 431 milyon liralık destek! 112 ilaç geri ödeme kapsamında
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yılın ilk 7 ayında lösemili çocukların tetkik, tahlil ve tedavi süreçleri kapsamında toplam 7 milyar 431 milyon liralık sağlık harcamasının finansmanını sağladı. Tedavide kullanılan 112 ilaç da geri ödeme kapsamında karşılandı.
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SGK'den yapılan açıklamada, lösemili çocukların tanı ve tedavi süreçlerine yönelik sağlık harcamalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.
TETKİK VE TEDAVİYE 4 MİLYAR 209 MİLYON LİRA
Açıklamaya göre, yılın ilk 7 ayında tetkik ve tedavi giderleri için 4 milyar 209 milyon lira, ilaçlar için 3 milyar 204 milyon lira, tıbbi cihazlar için ise 18 milyon liralık finansman sağlandı. Böylece toplam sağlık harcaması 7 milyar 431 milyon liraya ulaştı.
112 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINDA
Kurum, lösemili çocukların tedavisinde kullanılan 112 ilacın da geri ödeme kapsamında karşılandığını bildirdi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Ekonomi