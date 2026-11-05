Motorin ve otogaz grubunda araç sahiplerini etkileyecek herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

MOTORİN VE LPG İÇİN DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ YOK

Benzin grubundaki 6 lira 8 kuruşluk indirim beklentisine karşın, diğer akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat değişimi öngörülmüyor. Motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatlarında şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.