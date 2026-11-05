Benzin fiyatlarında dev indirim beklentisi! İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesi, yurt içi akaryakıt tabelalarında büyük indirim beklentisini beraberinde getirdi. Araç sahipleri pompaya yansıması beklenen düşüşün tutarını ve tarihini araştırırken, motorin ile LPG grubunda yeni bir değişiklik olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki benzine ne kadar indirim gelecek, indirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları kaç TL olacak?
Küresel petrol fiyatlarının son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesi, yurt içi akaryakıt piyasasında indirim beklentisi oluşturdu. Küresel enerji piyasalarındakidengelenmeyle birlikte, benzinin litre fiyatına yarından (6 Kasım Cuma) itibarıyla geçerli olmak üzere 6 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
ABD ile İran arasındaki gerilimin sona ereceğine yönelik umutların artması ve ABD ara seçimlerinde Donald Trump'ın etkisiz kalması, uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarını aşağı çekti. Ham petrol maliyetlerindeki bu düşüş henüz pompa fiyatlarına yansımadı ancak araç sahipleri için yarın itibarıyla tabelalarda ibrenin aşağı yönlü değişeceği öngörüsünü güçlendirdi.
MOTORİN VE LPG İÇİN DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ YOK
Benzin grubundaki 6 lira 8 kuruşluk indirim beklentisine karşın, diğer akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat değişimi öngörülmüyor. Motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatlarında şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.
5 KASIM PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Beklenen indirim henüz tabelalara yansımadığı için bugün (5 Kasım Perşembe) istasyonlarda mevcut fiyat tarifeleri uygulanmaya devam ediyor. Dağıtım şirketleri ve ilçelere göre küçük farklılıklar göstermekle birlikte, üç büyükşehirde geçerli olan güncel litre fiyatları şöyle sıralanıyor: