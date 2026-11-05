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Benzin fiyatlarında dev indirim beklentisi! İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesi, yurt içi akaryakıt tabelalarında büyük indirim beklentisini beraberinde getirdi. Araç sahipleri pompaya yansıması beklenen düşüşün tutarını ve tarihini araştırırken, motorin ile LPG grubunda yeni bir değişiklik olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki benzine ne kadar indirim gelecek, indirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları kaç TL olacak?

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Benzin fiyatlarında dev indirim beklentisi! İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Küresel petrol fiyatlarının son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesi, yurt içi akaryakıt piyasasında indirim beklentisi oluşturdu. Küresel enerji piyasalarındakidengelenmeyle birlikte, benzinin litre fiyatına yarından (6 Kasım Cuma) itibarıyla geçerli olmak üzere 6 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Ham petroldeki ucuzlama sayesinde benzin litresinde yarın altı lirayı aşan düşüş öngörülüyor. | Haberde yer alan görseller Depo Photos ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.Ham petroldeki ucuzlama sayesinde benzin litresinde yarın altı lirayı aşan düşüş öngörülüyor. | Haberde yer alan görseller Depo Photos ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.

ABD ile İran arasındaki gerilimin sona ereceğine yönelik umutların artması ve ABD ara seçimlerinde Donald Trump'ın etkisiz kalması, uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarını aşağı çekti. Ham petrol maliyetlerindeki bu düşüş henüz pompa fiyatlarına yansımadı ancak araç sahipleri için yarın itibarıyla tabelalarda ibrenin aşağı yönlü değişeceği öngörüsünü güçlendirdi.

Benzin fiyatlarında dev indirim beklentisi! İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları ne kadar?-3

BEKLENEN İNDİRİM GERÇEKLEŞİRSE BENZİN 74 LİRAYA GERİLEYECEK

Öngörülen 6,08 TL'lik indirimin yarından itibaren tabelalara yansıması halinde, benzinin litre fiyatının düşeceği tahmin edilen yeni seviyeler şu şekilde hesaplanıyor:

KARA ALTINDA YÖN AŞAĞI
Pompa fiyatında beklenen düşüş
İNDİRİM
6,08 TL
İstanbul
74,42 TL
Ankara
75,42 TL
İzmir
75,62 TL
Doğu illeri
77,02 TL

Motorin ve otogaz grubunda araç sahiplerini etkileyecek herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.Motorin ve otogaz grubunda araç sahiplerini etkileyecek herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

MOTORİN VE LPG İÇİN DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ YOK

Benzin grubundaki 6 lira 8 kuruşluk indirim beklentisine karşın, diğer akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat değişimi öngörülmüyor. Motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatlarında şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

Benzin fiyatlarında dev indirim beklentisi! İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları ne kadar?-5

5 KASIM PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Beklenen indirim henüz tabelalara yansımadığı için bugün (5 Kasım Perşembe) istasyonlarda mevcut fiyat tarifeleri uygulanmaya devam ediyor. Dağıtım şirketleri ve ilçelere göre küçük farklılıklar göstermekle birlikte, üç büyükşehirde geçerli olan güncel litre fiyatları şöyle sıralanıyor:

FİYAT GÖSTERGESİ
5 Kasım pompa tarifesi
BÖLGE
BENZİN
MOTORİN
LPG
İstanbul Avrupa
80,50 TL
100,50 TL
50,70 TL
İstanbul Anadolu
80,30 TL
100,30 TL
50,10 TL
Ankara
81,50 TL
101,60 TL
50,79 TL
İzmir
81,70 TL
101,90 TL
50,70 TL

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