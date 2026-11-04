Elektrikli araçlara otoyolda daha fazla seçenek! (Foto: AA)

BAŞVURULAR İÇİN İKİ, DEĞERLENDİRME İÇİN DÖRT AY

Otoyolda şarj hizmeti vermek isteyen şirketlere yönelik başvuru ve davet süreçleri en geç iki ay içinde hazırlanacak. Değerlendirmeler ise dört ay içinde tamamlanacak.

Marmara Otoyolu, taahhütlerin uygulanmasına ilişkin üç yıl boyunca altı ayda bir Rekabet Kurumuna bilgi verecek.

Kararlarla birlikte otoyollarda elektrikli araç kullanıcılarının ulaşabileceği şarj alternatiflerinin çoğalması ve tüketicilerin artan rekabetten fayda sağlaması hedefleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Rekabet Kurulu