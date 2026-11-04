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Otoyollarda şarj seçeneği arttı! İstanbul-İzmir’de soket sayısı 750’ye çıktı

Elektrikli araç kullanıcılarının otoyollardaki şarj seçeneklerini artırmaya yönelik Rekabet Kurulu kararları sahaya yansıdı. İstanbul-İzmir Otoyolu’nda şarj hizmeti sunan marka sayısı 6’dan 16’ya, soket sayısı ise 90’dan 750’ye çıktı. Kuzey Marmara Otoyolu için kabul edilen taahhütlerle de farklı şarj şirketlerinin otoyolda hizmet vermesinin önü açıldı.

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Otoyollarda şarj seçeneği arttı! İstanbul-İzmir’de soket sayısı 750’ye çıktı

Yaklaşık dört yıl boyunca yalnızca tek markanın faaliyet gösterdiği İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Haziran 2024 itibarıyla 6 marka ve 90 şarj soketi bulunuyordu.

Rekabet Kurumunun müdahalesi ve kabul edilen taahhütlerin ardından bu sayılar önemli ölçüde arttı. Ekim 2026 itibarıyla otoyoldaki şarj markası sayısı 16'ya ulaşırken soket sayısı 750'ye yükseldi. Böylece şarj soketi sayısı 8 kattan fazla arttı.

Otoyollarda şarj rekabeti hızlandı! İstanbul-İzmir’de marka sayısı 16’ya çıktı. (Foto: AA)Otoyollarda şarj rekabeti hızlandı! İstanbul-İzmir’de marka sayısı 16’ya çıktı. (Foto: AA)

KUZEY MARMARA'DA İKİ MARKAYLA SINIRLI HİZMET İNCELENDİ

Rekabet Kurumunun Kuzey Marmara Otoyolu'na yönelik incelemesinde ise şarj hizmetlerinin, otoyol işletmecisiyle aynı ekonomik grupta bulunan iki markayla sınırlı kaldığı belirlendi.

Bu durumun rakip şirketleri dışlayabileceğine ilişkin endişeler üzerine, otoyol işletmecisi Marmara Otoyolu'nun sunduğu taahhütler kabul edildi. Böylece otoyolda farklı şarj markalarının da faaliyet göstermesine imkân tanındı.

Elektrikli araçların şarj rotası genişledi! Otoyolda 16 marka hizmet veriyor. (Foto: AA)Elektrikli araçların şarj rotası genişledi! Otoyolda 16 marka hizmet veriyor. (Foto: AA)

GİRİŞ BEDELİNDEN GELİR PAYLAŞIMINA EŞİT KOŞULLAR

Kabul edilen taahhütler kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu'nda belirli şarj şirketlerine özel faaliyet hakkı veren anlaşmalar yapılmayacak.

Otoyolda hâlihazırda hizmet sunan işletmeciler ile yeni faaliyet gösterecek şirketlere; giriş bedeli, depozito ve gelir paylaşımı gibi konularda eşit şartlar uygulanacak.

Elektrikli araçlara otoyolda daha fazla seçenek! (Foto: AA)Elektrikli araçlara otoyolda daha fazla seçenek! (Foto: AA)

BAŞVURULAR İÇİN İKİ, DEĞERLENDİRME İÇİN DÖRT AY

Otoyolda şarj hizmeti vermek isteyen şirketlere yönelik başvuru ve davet süreçleri en geç iki ay içinde hazırlanacak. Değerlendirmeler ise dört ay içinde tamamlanacak.

Marmara Otoyolu, taahhütlerin uygulanmasına ilişkin üç yıl boyunca altı ayda bir Rekabet Kurumuna bilgi verecek.

Kararlarla birlikte otoyollarda elektrikli araç kullanıcılarının ulaşabileceği şarj alternatiflerinin çoğalması ve tüketicilerin artan rekabetten fayda sağlaması hedefleniyor.

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