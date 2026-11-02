Milyonlarca vatandaşın maaş zamlarından ev ve iş yeri kira artış oranlarına kadar pek çok alanı doğrudan etkileyen ekim ayı enflasyon verilerinde geri sayım sona eriyor. Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi rakamlarını 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

Açıklanacak resmi veriyle birlikte kasım ayında uygulanacak kira artış tavanı da kesinleşecek. Enflasyon oranları aynı zamanda memur ve emeklilerin dönem sonu maaş farklarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.

EKONOMİSTLERİN MASASINDAKİ EKİM RAKAMLARI

Veri öncesinde 21 ekonomistin katılımıyla yapılan beklenti anketi, piyasaların aylık ve yıllık öngörüsünü ortaya koydu. Aylık artış beklentisinin gerçekleşmesi halinde yıllık bazda sınırlı bir gerileme hesaplanıyor:

Ortalama aylık artış beklentisi: Yüzde 2,20

Yüzde 2,20 Ekonomistlerin aylık tahmin aralığı: Yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arası

Yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arası Yıllık enflasyon öngörüsünün seyri: Yüzde 29,73'ten (eylül) yüzde 29,28'e gerileme

Yüzde 29,73'ten (eylül) yüzde 29,28'e gerileme 2026 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 29,64

Yüzde 29,64 Bir önceki ayın tablosu: Eylül ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,84 artış göstermişti

Aylık oranda beklenen artış gerçekleşirse, yıllık enflasyonda eylül ayına kıyasla hafif bir düşüş izlenecek. Hem yatırımcılar hem de çalışanlar, yıl sonu ekonomik dengelerini şekillendirecek resmi rakamlara kilitlenmiş durumda.