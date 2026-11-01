Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri başladı: Kimler muaf tutulacak?
Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi başlarken ev, arsa ve iş yeri sahipleri için kritik geri sayım hızlandı. Kasım ayı bitmeden tamamlanması gereken ödemelerde süreyi aşanlara gecikme zammı uygulanacak. Belediyeler ve dijital kanallar üzerinden yapılabilen ödemelerde kimlerin tek kuruş vergi ödemeyeceği, muafiyet için hangi metrekare şartının arandığı ve büyükşehir farkının nasıl yansıyacağı merak ediliyor.
Milyonlarca konut, arsa, arazi ve iş yeri sahibini ilgilendiren emlak vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Mülk sahipleri kasım ayı boyunca vergi borçlarını yatırabilecek. Ödemelerin 30 Kasım Pazartesi gününe kadar tamamlanması gerekiyor; bu tarihten sonra ödenmeyen tutarlara gecikme zammı uygulanacak.
ÖDEMELER VEZNELERDEN VE DİJİTAL KANALLARDAN YAPILABİLİYOR
Vergi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu belediye üzerinden gerçekleştiriliyor. Mülk sahipleri belediye veznelerine giderek doğrudan ödeme yapabildiği gibi, belediyelerin resmi internet siteleri ve e-Devlet kapısı üzerinden de işlemlerini tamamlayabiliyor. Ancak sunulan dijital ödeme hizmetlerinin kapsamı belediyeden belediyeye değişiklik gösterebiliyor.
TEK KONUTU OLANLARA VE BELİRLİ GRUPLARA VERGİ MUAFİYETİ
Emlak vergisinde belirli şartları taşıyan mülk sahipleri için muafiyet hakkı tanınıyor. Gerekli koşulları sağlamaları ve brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olmaları kaydıyla vergiden muaf tutulan gruplar şöyle sıralanıyor:
- Yalnızca emekli aylığıyla geçinen emekliler
- Engelli vatandaşlar
- Gaziler
- Şehitlerin dul ve yetimleri
BÜYÜKŞEHİRLERDE VERGİ ORANI İKİ KATINA ÇIKIYOR
Ödenecek emlak vergisi tutarı, taşınmazın sahip olduğu özelliklere göre belirleniyor. Hesaplama yapılırken konut veya arsanın vergi değeri, niteliği ve bulunduğu bölge dikkate alınıyor. Büyükşehir sınırları içinde yer alan taşınmazlarda ise emlak vergisi oranları diğer bölgelere kıyasla iki kat olarak uygulanıyor. Mülk sahipleri, ödeyecekleri kesin tutarı ilgili belediyelerin borç sorgulama sistemleri üzerinden öğrenebiliyor.