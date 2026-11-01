BÜYÜKŞEHİRLERDE VERGİ ORANI İKİ KATINA ÇIKIYOR

Ödenecek emlak vergisi tutarı, taşınmazın sahip olduğu özelliklere göre belirleniyor. Hesaplama yapılırken konut veya arsanın vergi değeri, niteliği ve bulunduğu bölge dikkate alınıyor. Büyükşehir sınırları içinde yer alan taşınmazlarda ise emlak vergisi oranları diğer bölgelere kıyasla iki kat olarak uygulanıyor. Mülk sahipleri, ödeyecekleri kesin tutarı ilgili belediyelerin borç sorgulama sistemleri üzerinden öğrenebiliyor.

Emlak Vergisi