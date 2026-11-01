İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Maaş dilimine göre 6 bin 250 lira ile 15 bin lira arasında nakit promosyon veriyor. Otomatik fatura talimatı, aktif kart kullanımı ve kasko ya da konut sigortası gibi ürünlerle toplam avantaj 25 bin lirayı bulabiliyor.