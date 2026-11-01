Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar: Taahhüdü dolmayanlar da alabilecek
Bankalar arasındaki emekli maaşı rekabeti kasım ayında zirve yaptı. Özel bankalarda nakit ödemelerin üzerine eklenen harcama bonusları ve faizsiz destek paketleri rekor seviyelere ulaşırken, kamu bankaları da yeni maaş baremlerini ilan etti. Taahhüdü devam eden emeklilerin nasıl banka değiştirebileceğinden en yüksek ödemeyi yapan bankalara kadar merak edilen tüm detaylar tek listede.
Milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyen banka promosyonlarında kasım ayı tarifeleri güncellendi. Bankalar arasındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte doğrudan nakit ödemeler 20 bin liraya kadar tırmanırken; fatura talimatı, kart harcaması, faizsiz nakit ve sigorta ürünlerini kapsayan ek paketlerle toplam kazanım tutarı kimi bankalarda 30 bin lirayı aşıyor.
Mevcut bankasından daha avantajlı bir teklif bulan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin geçiş yapmak için üç yıllık taahhüt süresinin dolmasını beklemesi gerekmiyor. Emekliler, mevcut bankada geçirdikleri sürenin promosyonunu koruyup yalnızca kalan aylara karşılık gelen tutarı iade ederek maaşlarını istedikleri kuruma taşıyabiliyor.
ÖZEL BANKALARDA NAKİT VE EK ÖDÜL REKABETİ
Emekli maaş hesabı üzerinden mobil ve internet bankacılığıyla yapılan havale ile mesai saatleri içindeki EFT/FAST işlemleri de ücretsiz sunuluyor.
KAMU BANKALARINDA FİNANSMAN VE MAAŞ SKALASI
Promosyon kampanyalarının şartları, geçerlilik süreleri ve ek ürün zorunlulukları bankalara göre farklılık gösteriyor. Emekliler maaş taşıma ve promosyon başvurularını banka şubelerinin yanı sıra mobil bankacılık, internet şubesi veya çağrı merkezleri üzerinden tamamlayabiliyor.