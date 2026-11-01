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Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar: Taahhüdü dolmayanlar da alabilecek

Bankalar arasındaki emekli maaşı rekabeti kasım ayında zirve yaptı. Özel bankalarda nakit ödemelerin üzerine eklenen harcama bonusları ve faizsiz destek paketleri rekor seviyelere ulaşırken, kamu bankaları da yeni maaş baremlerini ilan etti. Taahhüdü devam eden emeklilerin nasıl banka değiştirebileceğinden en yüksek ödemeyi yapan bankalara kadar merak edilen tüm detaylar tek listede.

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Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar: Taahhüdü dolmayanlar da alabilecek

Milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyen banka promosyonlarında kasım ayı tarifeleri güncellendi. Bankalar arasındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte doğrudan nakit ödemeler 20 bin liraya kadar tırmanırken; fatura talimatı, kart harcaması, faizsiz nakit ve sigorta ürünlerini kapsayan ek paketlerle toplam kazanım tutarı kimi bankalarda 30 bin lirayı aşıyor.

KASIM PROMOSYON REHBERİ

EN YÜKSEK TOPLAM PROMOSYON

32.000 TL
ING'de ek nakit promosyon kampanyalarıyla birlikte toplam tutar 32 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Ziraat Bankası'nın ayrıca sunduğu toplam 90 bin liralık finansman destek paketi, nakit promosyonun yanı sıra faizsiz kredi ve taksitli avansı da kapsıyor.

Asgari ücrette gözler aralık ayında yapılacak görüşmelere çevrildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Asgari ücrette gözler aralık ayında yapılacak görüşmelere çevrildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Mevcut bankasından daha avantajlı bir teklif bulan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin geçiş yapmak için üç yıllık taahhüt süresinin dolmasını beklemesi gerekmiyor. Emekliler, mevcut bankada geçirdikleri sürenin promosyonunu koruyup yalnızca kalan aylara karşılık gelen tutarı iade ederek maaşlarını istedikleri kuruma taşıyabiliyor.

Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar: Taahhüdü dolmayanlar da alabilecek-3

ÖZEL BANKALARDA NAKİT VE EK ÖDÜL REKABETİ

ING
EMEKLİ PROMOSYONU
Maaş tutarına göre hiçbir ek koşul aramaksızın 15 bin liraya varan nakit ödeme sağlıyor. Ek nakit promosyon kampanyalarıyla birlikte toplam tutar 32 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar: Taahhüdü dolmayanlar da alabilecek-4

QNB
EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere maaş baremine göre 20 bin liraya kadar nakit promosyon veriyor.
QNB PROMOSYON TUTARLARI
MAAŞ ARALIĞI
NET ÖDEME
9 bin 999 liraya kadar
8 bin 500 lira
10 bin ile 14 bin 999 lira arası
13 bin 500 lira
15 bin ile 19 bin 999 lira arası
16 bin 500 lira
20 bin lira ve üzeri
20 bin lira

Eksik primlerini tamamlayarak erken emekli olmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Eksik primlerini tamamlayarak erken emekli olmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

GARANTİ BBVA
EMEKLİ PROMOSYONU
15 bin liraya kadar nakit promosyonun yanında, kart harcamaları, avans hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesiyle 10 bin liraya varan ek bonus sunarak toplam fırsatı 25 bin liraya ulaştırıyor. Kampanya 30 Kasım tarihine kadar geçerliliğini koruyor.

Emekli maaş hesabı üzerinden mobil ve internet bankacılığıyla yapılan havale ile mesai saatleri içindeki EFT/FAST işlemleri de ücretsiz sunuluyor.

Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar: Taahhüdü dolmayanlar da alabilecek-6

İŞ BANKASI
EMEKLİ PROMOSYONU
Maaş dilimine göre 6 bin 250 lira ile 15 bin lira arasında nakit promosyon veriyor. Otomatik fatura talimatı, aktif kart kullanımı ve kasko ya da konut sigortası gibi ürünlerle toplam avantaj 25 bin lirayı bulabiliyor.

Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar: Taahhüdü dolmayanlar da alabilecek-7

DENİZBANK
EMEKLİ PROMOSYONU
12 bin liraya varan nakit promosyona ek olarak kredili mevduat hesabı açan, iki otomatik fatura talimatı veren ve aktif kredi kartı kullanan yeni veya taahhüdü biten müşterilerine 18 bin liraya kadar ilave ödeme sağlayarak toplamda 30 bin liraya varan fırsat tanıyor.

Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar: Taahhüdü dolmayanlar da alabilecek-8

KUVEYT TÜRK
EMEKLİ PROMOSYONU
Maaş tutarına göre 5 bin lira ile 12 bin lira arasında nakit ödeme yapıyor. Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımı gibi ek koşullarla bu rakam 14 bin liraya ulaşıyor.

Hizmet borçlanması ve Bağ-Kur ihyasında yeni yılda ödenecek tutarlar asgari ücret artışına göre yükselecek. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Hizmet borçlanması ve Bağ-Kur ihyasında yeni yılda ödenecek tutarlar asgari ücret artışına göre yükselecek. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

KAMU BANKALARINDA FİNANSMAN VE MAAŞ SKALASI

ZİRAAT BANKASI
EMEKLİ PROMOSYONU
12 bin liraya varan net nakit promosyona ek olarak 40 bin lira faizsiz kredi, 25 bin lira faizsiz taksitli avans ve harcama puanları içeren toplam 90 bin liralık finansman destek paketi sağlıyor.

Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar: Taahhüdü dolmayanlar da alabilecek-10

HALKBANK PROMOSYON TUTARLARI
Maaşını üç yıl taşımayı taahhüt eden SGK emeklileri için brüt promosyon tutarları
MAAŞ ARALIĞI
BRÜT PROMOSYON
10 bin liranın altındaki ölüm aylığı
5 bin lira
10 bin ile 14 bin 999 lira arası
8 bin lira
15 bin ile 19 bin 999 lira arası
10 bin lira
20 bin lira ve üzeri
12 bin lir

2027 bütçesindeki yüzde 33,7’lik artış, asgari ücret zammı için ipucu verdi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)2027 bütçesindeki yüzde 33,7’lik artış, asgari ücret zammı için ipucu verdi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

VAKIFBANK PROMOSYON TUTARLARI
Üç yıllık taahhüt kapsamında net nakit ödeme tutarları
MAAŞ ARALIĞI
NET NAKİT ÖDEME
10 bin liraya kadar
5 bin lira
10 bin ile 15 bin lira arası
8 bin lira
15 bin ile 20 bin lira arası
10 bin lira
20 bin lira ve üzeri
12 bin lira

Promosyon kampanyalarının şartları, geçerlilik süreleri ve ek ürün zorunlulukları bankalara göre farklılık gösteriyor. Emekliler maaş taşıma ve promosyon başvurularını banka şubelerinin yanı sıra mobil bankacılık, internet şubesi veya çağrı merkezleri üzerinden tamamlayabiliyor.

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