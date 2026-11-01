UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Altın fiyatları ne kadar oldu düşüş sürecek mi? 1 Kasım 2026 gram çeyrek ve bilezik tablosu

Cuma günü yaşanan satış dalgasıyla birlikte altın yüzde 3,7, gümüş ise yüzde 5,9 oranında değer kaybetti. Piyasaların yakından takip ettiği Ekonomist Robin J. Brooks, petroldeki hareketliliğin altın ve gümüşü yüzde kaç oranında etkileyebileceğini ortaya koydu. Serbest piyasada gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ile banka kurlarında kaydedilen son rakamlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Altın fiyatları ne kadar oldu düşüş sürecek mi? 1 Kasım 2026 gram çeyrek ve bilezik tablosu

Elinde gram altın, çeyrek altın veya gümüş bulunduran ya da yeni alım fırsatı kollayan küçük yatırımcı için piyasada kartlar yeniden dağıtılıyor. Cuma günü yaşanan yüzde 3,7'lik geri çekilmeyle birlikte ons altın bu yıl ilk kez 4 bin dolar sınırının altına inerken, gümüşteki kayıp yüzde 5,9'u buldu. Piyasaların yakından takip ettiği Ekonomist Robin J. Brooks ise altın ve gümüşteki bu düşüşün arkasındaki asıl nedeni ve önümüzdeki günlerde fiyatları bekleyen senaryoyu rakamlarla ortaya koydu.

Küresel piyasalarda ons altın, kritik dört bin dolar eşiğinin altında dengeleniyor. (Haberde yer alan görseller temsili olup Takvim Foto Arşivi'ne aittir.))Küresel piyasalarda ons altın, kritik dört bin dolar eşiğinin altında dengeleniyor. (Haberde yer alan görseller temsili olup Takvim Foto Arşivi'ne aittir.))

SERBEST PİYASA GRAM, ÇEYREK VE TAM ALTIN FİYATLARI (1 KASIM)

Yaşanan geri çekilmenin ardından küçük yatırımcının en çok takip ettiği gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında 1 Kasım itibarıyla serbest piyasada kaydedilen rakamlar şu şekilde:

SERBEST PİYASA · 1 KASIM
ALTIN FİYATLARI
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
DEĞİŞİM
Gram Altın (TL/GR)
6.222
6.223
%-3,56
Çeyrek Altın
10.156
10.250
%-1,06
Yarım Altın
20.336
20.493
%-3,31
Tam Altın
39.920
40.718
%-3,97
Cumhuriyet Altını
40.547
40.823
%-3,39
Ata Altın
41.168
42.216
%-3,97

Altın fiyatları ne kadar oldu düşüş sürecek mi? 1 Kasım 2026 gram çeyrek ve bilezik tablosu-3

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR, NE KADAR DAHA GERİLEYEBİLİR?

Altın ve gümüş yatırımcısının son günlerde gördüğü kayıplar, doğrudan petrol fiyatlarındaki yükselişle bağlantılı ilerliyor. CNBC-e'nin derlediği habere göre Ekonomist Robin J. Brooks, petrol fiyatlarının yükseldiği dönemlerde altın ve gümüşün baskı altında kaldığını ve iki değerli metalin de petrole ters yönde tepki verdiğini belirtiyor.

Brooks'un ekim ayının ikinci yarısındaki fiyat hareketlerinden yola çıkarak yaptığı hesaplamada yatırımcıyı ilgilendiren üç kritik detay öne çıkıyor:

PETROL–DEĞERLİ METAL HESABI
Altındaki düşüş oranı
Petrolde yüzde 10'luk olası yükseliş, altında yüzde 4 yeni düşüşe yol açabilir.
Gümüşteki düşüş oranı
Aynı senaryoda gümüşteki olası geri çekilme yüzde 8 seviyesini bulabilir.
Petrol üzerindeki risk primi
Brent petrolde, 90 dolar adil değerin üzerinde 25 doları aşan risk primi bulunuyor.

Ons altın küresel piyasalarda 4.200 dolar eşiğinin altında yatay seyrini sürdürüyor.Ons altın küresel piyasalarda 4.200 dolar eşiğinin altında yatay seyrini sürdürüyor.

SERBEST PİYASA BİLEZİK VE AYAR ALTIN FİYATLARI (1 KASIM)

Yatırım ya da birikim için bilezik ve farklı ayarlardaki altın türlerini tercih edenler için serbest piyasada oluşan alış ve satış tablosu şöyle:

SERBEST PİYASA · 1 KASIM
BİLEZİK VE AYAR ALTIN FİYATLARI
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
DEĞİŞİM
22 Ayar Bilezik (Gr)
5.683
5.728
%-3,47
22 Ayar Altın (Gr)
5.675
5.873
%-3,33
18 Ayar Altın (Gr)
4.542
4.543
%-3,56
14 Ayar Altın (Gr)
3.403
4.575
%-2,96
Has Altın (Gr)
6.191
6.192
%-3,56

Altın fiyatları ne kadar oldu düşüş sürecek mi? 1 Kasım 2026 gram çeyrek ve bilezik tablosu-5

GRAM ALTIN BANKA KURLARI (1 KASIM)

Altın alım-satım işlemlerini fiziki piyasa yerine banka hesapları üzerinden yapan yatırımcılar için 1 Kasım itibarıyla bazı bankalarda kaydedilen gram altın kurları:

BANKA KURLARI · 1 KASIM
GRAM ALTIN
BANKA
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
DEĞİŞİM
Denizbank
6.027
6.377
%-3,38
Vakıfbank
5.950
6.847
%+3,68

Küresel piyasalardaki çatışma endişeleri yatıştığında değerli metallerin hızla toparlanması bekleniyor.Küresel piyasalardaki çatışma endişeleri yatıştığında değerli metallerin hızla toparlanması bekleniyor.

SERBEST PİYASA REŞAT, GREMSE VE KAPALIÇARŞI ZİYNET ALTIN FİYATLARI (1 KASIM)

Yüksek tutarlı fiziki altın birikimi yapanların takip ettiği Reşat, Hamit, Gremse ve Kapalıçarşı beşli altın grubunda veriler şu seviyelerde yer alıyor:

SERBEST PİYASA · 1 KASIM
REŞAT, GREMSE VE ZİYNET ALTINI
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
DEĞİŞİM
Reşat Altını
40.579
40.856
%-3,31
Kulplu Reşat Altını
40.582
40.858
%-3,31
Hamit Altın
40.579
40.856
%-3,31
Gremse Altın
99.800
102.106
%-3,97
Kapalıçarşı Ziynet 2.5
99.800
101.419
%-3,97
Kapalıçarşı Beşli Altın
202.095
206.086
%-3,97

Altın fiyatları ne kadar oldu düşüş sürecek mi? 1 Kasım 2026 gram çeyrek ve bilezik tablosu-7

KAYIPLAR BEKLENENDEN AZ OLABİLİR: ALTIN NE ZAMAN TOPARLANACAK?

Hesaplanan yüzde 4 ve yüzde 8'lik düşüş ihtimalleri ilk bakışta ürkütücü görünse de Brooks, altın ve gümüş yatırımcısına rahat nefes aldıracak iki önemli şerh düşüyor:

RİSK PRİMİ
Yeni bir sıçrama ihtimali zayıf: Petrol fiyatlarının içinde zaten çok yüksek bir savaş primi yer aldığı için, mevcut fiyatların üzerine kalıcı olarak yüzde 10'luk yeni bir zam gelmesi düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.
PİYASA BEKLENTİSİ
Sürpriz etkisi geride kaldı: Şubat ayında savaş ilk başladığında piyasalar hazırlıksız yakalandığı için altında çok sert satışlar yaşanmıştı. Bugün ise olası gelişmeler piyasa tarafından önceden beklendiği için 2026'nın başındaki kadar sert düşüşlerin tekrarlanması beklenmiyor.

Ünlü ekonomiste göre, piyasalardaki mevcut belirsizlik bulutlarının dağılmasıyla birlikte hem altın hem de gümüş fiyatları kayıplarını telafi ederek yeniden yükselişe geçebilir.

Paksoy, altının sadece getiri değil, portföylerde defansif araç olarak kullanılmasını önerdi.Paksoy, altının sadece getiri değil, portföylerde defansif araç olarak kullanılmasını önerdi.

SERBEST PİYASA ONS VE DÖVİZ BAZLI ALTIN FİYATLARI (1 KASIM)

Altın yatırımlarını dolar veya Euro bazında takip edenler için serbest piyasada ons ve kilogram bazlı altın fiyatları:

SERBEST PİYASA · 1 KASIM
ONS VE DÖVİZ BAZLI ALTIN
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ
SATIŞ
DEĞİŞİM
Altın (ONS / $)
3.875 $
3.875 $
%-3,64
Külçe Altın ($/kg)
124.600 $
124.700 $
%-0,64
Altın ($/kg)
123.962 $
123.979 $
%-3,63
Altın (Euro/kg)
111.674 €
111.717 €
%-4,16

Petroldeki olası sıçramalar, gümüş yatırımcısını altına kıyasla iki kat fazla etkileyebilir.Petroldeki olası sıçramalar, gümüş yatırımcısını altına kıyasla iki kat fazla etkileyebilir.

SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI (1 KASIM)

Altına alternatif olarak gümüş yatırımı yapanlar için serbest piyasada 1 Kasım itibarıyla gram ve ons gümüş fiyatları şu şekilde:

SERBEST PİYASA · 1 KASIM
GÜMÜŞ FİYATLARI
GÜMÜŞ TÜRÜ
ALIŞ
SATIŞ
DEĞİŞİM
Gümüş (TL/GR)
78,85 TL
78,92 TL
%-5,74
Gümüş ($/ONS)
49,11 $
49,15 $
%-5,81
Gümüş (Euro/ONS)
43,93 €
44,05 €
%-5,66
Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri başladı: Kimler muaf tutulacak?
SONRAKİ HABER

Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri başladı!
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler