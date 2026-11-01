Altın fiyatları ne kadar oldu düşüş sürecek mi? 1 Kasım 2026 gram çeyrek ve bilezik tablosu
Cuma günü yaşanan satış dalgasıyla birlikte altın yüzde 3,7, gümüş ise yüzde 5,9 oranında değer kaybetti. Piyasaların yakından takip ettiği Ekonomist Robin J. Brooks, petroldeki hareketliliğin altın ve gümüşü yüzde kaç oranında etkileyebileceğini ortaya koydu. Serbest piyasada gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ile banka kurlarında kaydedilen son rakamlar...
Elinde gram altın, çeyrek altın veya gümüş bulunduran ya da yeni alım fırsatı kollayan küçük yatırımcı için piyasada kartlar yeniden dağıtılıyor. Cuma günü yaşanan yüzde 3,7'lik geri çekilmeyle birlikte ons altın bu yıl ilk kez 4 bin dolar sınırının altına inerken, gümüşteki kayıp yüzde 5,9'u buldu. Piyasaların yakından takip ettiği Ekonomist Robin J. Brooks ise altın ve gümüşteki bu düşüşün arkasındaki asıl nedeni ve önümüzdeki günlerde fiyatları bekleyen senaryoyu rakamlarla ortaya koydu.
SERBEST PİYASA GRAM, ÇEYREK VE TAM ALTIN FİYATLARI (1 KASIM)
Yaşanan geri çekilmenin ardından küçük yatırımcının en çok takip ettiği gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında 1 Kasım itibarıyla serbest piyasada kaydedilen rakamlar şu şekilde:
ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR, NE KADAR DAHA GERİLEYEBİLİR?
Altın ve gümüş yatırımcısının son günlerde gördüğü kayıplar, doğrudan petrol fiyatlarındaki yükselişle bağlantılı ilerliyor. CNBC-e'nin derlediği habere göre Ekonomist Robin J. Brooks, petrol fiyatlarının yükseldiği dönemlerde altın ve gümüşün baskı altında kaldığını ve iki değerli metalin de petrole ters yönde tepki verdiğini belirtiyor.
Brooks'un ekim ayının ikinci yarısındaki fiyat hareketlerinden yola çıkarak yaptığı hesaplamada yatırımcıyı ilgilendiren üç kritik detay öne çıkıyor:
SERBEST PİYASA BİLEZİK VE AYAR ALTIN FİYATLARI (1 KASIM)
Yatırım ya da birikim için bilezik ve farklı ayarlardaki altın türlerini tercih edenler için serbest piyasada oluşan alış ve satış tablosu şöyle:
GRAM ALTIN BANKA KURLARI (1 KASIM)
Altın alım-satım işlemlerini fiziki piyasa yerine banka hesapları üzerinden yapan yatırımcılar için 1 Kasım itibarıyla bazı bankalarda kaydedilen gram altın kurları:
SERBEST PİYASA REŞAT, GREMSE VE KAPALIÇARŞI ZİYNET ALTIN FİYATLARI (1 KASIM)
Yüksek tutarlı fiziki altın birikimi yapanların takip ettiği Reşat, Hamit, Gremse ve Kapalıçarşı beşli altın grubunda veriler şu seviyelerde yer alıyor:
KAYIPLAR BEKLENENDEN AZ OLABİLİR: ALTIN NE ZAMAN TOPARLANACAK?
Hesaplanan yüzde 4 ve yüzde 8'lik düşüş ihtimalleri ilk bakışta ürkütücü görünse de Brooks, altın ve gümüş yatırımcısına rahat nefes aldıracak iki önemli şerh düşüyor:
Ünlü ekonomiste göre, piyasalardaki mevcut belirsizlik bulutlarının dağılmasıyla birlikte hem altın hem de gümüş fiyatları kayıplarını telafi ederek yeniden yükselişe geçebilir.
SERBEST PİYASA ONS VE DÖVİZ BAZLI ALTIN FİYATLARI (1 KASIM)
Altın yatırımlarını dolar veya Euro bazında takip edenler için serbest piyasada ons ve kilogram bazlı altın fiyatları:
SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI (1 KASIM)
Altına alternatif olarak gümüş yatırımı yapanlar için serbest piyasada 1 Kasım itibarıyla gram ve ons gümüş fiyatları şu şekilde: