Elinde gram altın, çeyrek altın veya gümüş bulunduran ya da yeni alım fırsatı kollayan küçük yatırımcı için piyasada kartlar yeniden dağıtılıyor. Cuma günü yaşanan yüzde 3,7'lik geri çekilmeyle birlikte ons altın bu yıl ilk kez 4 bin dolar sınırının altına inerken, gümüşteki kayıp yüzde 5,9'u buldu. Piyasaların yakından takip ettiği Ekonomist Robin J. Brooks ise altın ve gümüşteki bu düşüşün arkasındaki asıl nedeni ve önümüzdeki günlerde fiyatları bekleyen senaryoyu rakamlarla ortaya koydu.

Küresel piyasalarda ons altın, kritik dört bin dolar eşiğinin altında dengeleniyor. (Haberde yer alan görseller temsili olup Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)) SERBEST PİYASA GRAM, ÇEYREK VE TAM ALTIN FİYATLARI (1 KASIM) Yaşanan geri çekilmenin ardından küçük yatırımcının en çok takip ettiği gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında 1 Kasım itibarıyla serbest piyasada kaydedilen rakamlar şu şekilde: SERBEST PİYASA · 1 KASIM ALTIN FİYATLARI ALTIN TÜRÜ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) DEĞİŞİM Gram Altın (TL/GR) 6.222 6.223 %-3,56 Çeyrek Altın 10.156 10.250 %-1,06 Yarım Altın 20.336 20.493 %-3,31 Tam Altın 39.920 40.718 %-3,97 Cumhuriyet Altını 40.547 40.823 %-3,39 Ata Altın 41.168 42.216 %-3,97