Vatandaşların enerjide dış etkenli krizlerden etkilenmemesi için faturalarda yüksek oranlarda sübvansiyon uygulayan devlet, yeni yılda da elektrik ve doğalgazda desteklerini sürdürmeye devam edecek. Bu kapsamda elektrikte yıllık 4 bin kilovatsaat olan kademe sınırı 3 bin kilovatsaate çekilirken, düzenlemeden yalnızca elektrik abonelerinin yüzde 14,7'si etkilenecek. Geri kalan abonelerin faturaları yeni yılda da yüzde 50 oranında desteklenmeye devam edecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılı için 4 bin kilovatsaat olarak uygulanan kademe limitini 3 bin kilovatsaate düşürdü. Buna göre, aylık ortalama 250 kilovatsaat tüketimi, yani fatura bedeli olarak aylık ortalamada yaklaşık 820 lira ve üzeri fatura ödeyenler yeni yılda elektrik desteklemelerinden yararlanamayacak. Söz konusu limit 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren 2027 düzenlemesinin ayrıntıları netleşti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) 37,7 MİLYON ABONE ETKİLENMEYECEK Türkiye'de güncel verilere göre mesken abonelerinin sayısı yaklaşık 44,2 milyon olurken, bu düzenleme sonrası tüketimi yüksek olan yaklaşık 6,5 milyon mesken abonesi, yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 14,7'si kademe uygulamasından etkilenecek. Onun haricinde 37,7 milyon aboneye denk gelen yüzde 85,3'lük kısımda ise bu yıl olduğu gibi gelecek sene de desteklemeler devam edecek. Devlet şu anda elektrikte yüzde 50 sübvansiyon uyguluyor. Yani 1000 lira gelmesi gereken faturanın 500 lirası Hazine tarafından karşılanıyor ve vatandaşa destekleme kapsamında 500 lira fatura çıkarılıyor. Bu durum abonelerin yüzde 85'lik kısmı için gelecek yılda aynı şekilde uygulanmaya devam edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik ve doğalgazda son 4 yılda faturalara 55 milyar dolar (2,8 trilyon lira) destek sağladı.