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ABD ve Çin'in yapay zeka yarışında Avrupa nerede duruyor?

ABD ve Çin'in dünyayı iki ayrı teknoloji bloğuna böldüğü yapay zeka yarışında, dışa bağımlılıktan kurtulmaya çalışan Avrupa'nın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Trump ve Musk'ın art arda attığı sert adımlarla alarm veren kıta, trilyon dolarlık devlerin karşısına çok daha düşük bütçeyle geliştirilen ve bazı Asya modellerini geride bırakan yerli gücüyle çıkıyor. Peki, iki süper gücün gölgesinde kalan Avrupa ve gizli kozu Mistral, bu küresel devirde dengeyi değiştirmeyi başarabilecek mi?

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ABD ve Çin'in yapay zeka yarışında Avrupa nerede duruyor?
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