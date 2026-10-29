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Altın fiyatları Fed kararıyla gerilerken Çin alımlarını yüzde 28 artırdı: Son 5 ayın en büyük altın hamlesi!

Altın fiyatları, Fed’in faizi sabit tutması ve aralık ayı sinyaliyle yeni bir yön arayışına girdi. Yüksek faiz baskısına rağmen Çin’in altın alımlarını son beş ayın zirvesine taşıması ve ABD’den İran’a giden sürpriz barış mektubu piyasada dengeleri değiştirdi. Peki serbest piyasada gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar oldu?

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Altın fiyatları Fed kararıyla gerilerken Çin alımlarını yüzde 28 artırdı: Son 5 ayın en büyük altın hamlesi!

Altın piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından oluşan yeni fiyatlamalara çevrildi. Fed'in politika faizini sabit tutması ve aralık ayı için faiz artışı ihtimalinin masada kalması, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar, iç ve dış piyasalarda oluşan son rakamları yakından takip ediyor.

Altın fiyatları Fed kararıyla gerilerken Çin alımlarını yüzde 28 artırdı: Son 5 ayın en büyük altın hamlesi!-2

FED KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEDİ?

ABD Merkez Bankası, 28 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 3,75 ile 4,00 aralığında sabit bıraktı. Enflasyon görünümüne dair yeni verileri izlemek isteyen banka, mevcut faiz seviyesini koruma yoluna gitti. Kararın ardından piyasalar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarına ve gelecek döneme ilişkin para politikası sinyallerine odaklandı.

Altın fiyatları Fed kararıyla gerilerken Çin alımlarını yüzde 28 artırdı: Son 5 ayın en büyük altın hamlesi!-3

Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, yatırımcısına doğrudan faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın maliyetini artırıyor. Bu durum değerli metal fiyatlarını baskılarken, piyasalarda aralık ayında faiz artırımına gidilme ihtimali karar öncesindeki yüzde 84 düzeyinden yüzde 78'e indi.

Altın fiyatları Fed kararıyla gerilerken Çin alımlarını yüzde 28 artırdı: Son 5 ayın en büyük altın hamlesi!-4

ONS ALTIN VE KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Fed kararının etkisiyle gerileyen spot altın, perşembe günü sabah saatlerinde (04.10 GMT) yüzde 0,7 kayıpla 4.038 dolar seviyesine çekildikten sonra düşüşünü sürdürerek saat 19.12 itibarıyla 4.014 dolar seviyesine indi. Küresel piyasalarda öne çıkan diğer veriler ise şöyle şekillendi:

  • Vadeli altın kontratları: ABD'de aralık vadeli altın kontratları ons başına 4.050 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.
  • PCE beklentisi: Yatırımcılar, ABD'de fiyat artışlarının yönünü ve Fed'in faiz adımlarını tahmin edebilmek için kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisini bekliyor.
  • Çin'in altın talebi: Çin'in Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 28'in üzerinde artarak son beş ayın zirvesine çıktı.

Altın fiyatları Fed kararıyla gerilerken Çin alımlarını yüzde 28 artırdı: Son 5 ayın en büyük altın hamlesi!-5

SERBEST PİYASA GRAM VE ZİYNET ALTIN FİYATLARI

İç piyasada gram, çeyrek ve ziynet altın türlerinde saat 19.12 itibarıyla kaydedilen serbest piyasa altın verileri şu şekilde:

ALTIN VE ZİYNET FİYATLARI
Saat 19.12
Altın Türü
Alış (TL)
Satış (TL)
Gram Altın
6.428
6.429
Çeyrek Altın
10.465
10.558
Yarım Altın
20.930
21.109
Tam Altın
41.571
42.400
Cumhuriyet Altını
41.731
42.083
Ata Altın
42.870
43.961
Reşat Altını
41.763
42.116
Kulplu Reşat Altını
41.766
42.118
Hamit Altın
41.763
42.116
Kapalıçarşı Ziynet 2.5
103.927
105.609
Gremse Altın
103.927
106.325
Beşli Altın
210.452
214.600

Altın fiyatları Fed kararıyla gerilerken Çin alımlarını yüzde 28 artırdı: Son 5 ayın en büyük altın hamlesi!-6

SERBEST PİYASA BİLEZİK, AYAR VE KÜLÇE ALTIN FİYATLARI

Bilezik, ayar bazlı altın ve döviz cinsinden külçe altın kalemlerinde saat 19.12 itibarıyla oluşan serbest piyasa rakamları aşağıda yer alıyor:

BİLEZİK, AYAR VE KÜLÇE ALTIN
Saat 19.12
Altın Türü
Alış
Satış
Has Altın (TL/Gr)
6.396 TL
6.397 TL
22 Ayar Bilezik (TL/Gr)
5.856 TL
5.897 TL
22 Ayar Altın (TL/Gr)
5.840 TL
6.050 TL
18 Ayar Altın (TL/Gr)
4.693 TL
4.693 TL
14 Ayar Altın (TL/Gr)
3.505 TL
4.698 TL
Altın ($/Ons)
4.014 $
4.015 $
Külçe Altın ($)
129.700 $
129.800 $
Altın ($/kg)
128.342 $
128.359 $
Altın (€/kg)
116.483 €
116.558 €

Altın fiyatları Fed kararıyla gerilerken Çin alımlarını yüzde 28 artırdı: Son 5 ayın en büyük altın hamlesi!-7

BANKALARIN GRAM ALTIN KURLARI

Bankalararası işlemlerde saat 19.12 itibarıyla uygulanan gram altın kurları ise şöyle:

BANKALARIN GRAM ALTIN KURLARI
Saat 19.12
Banka
Alış (TL)
Satış (TL)
Denizbank
6.248
6.610
Vakıfbank
6.156
7.053

Altın fiyatları Fed kararıyla gerilerken Çin alımlarını yüzde 28 artırdı: Son 5 ayın en büyük altın hamlesi!-8

GÜMÜŞ VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Değerli metallerdeki geri çekilme yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Sabah saatlerinde 53,15 dolar seviyesinde bulunan ons gümüş, saat 19.12 itibarıyla 52,45 dolara kadar geriledi. Diğer değerli metallerden platin yüzde 1,5 değer kaybıyla 1.516 dolara, paladyum ise yüzde 0,6 düşüşle 1.004 dolara indi.

Saat 19.12 itibarıyla serbest piyasa gümüş fiyatları şu seviyelerde kaydedildi:

SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI
Saat 19.12
Gümüş Türü
Alış
Satış
Gümüş (TL/Gr)
83,94 TL
84,04 TL
Gümüş ($/Ons)
52,45 $
52,50 $
Gümüş (€/Ons)
46,97 €
47,03 €

Altın fiyatları Fed kararıyla gerilerken Çin alımlarını yüzde 28 artırdı: Son 5 ayın en büyük altın hamlesi!-9

KÜRESEL EMTİA VE JEOPOLİTİK GÜNDEM

Değerli metallerde güvenli liman talebini etkileyen jeopolitik gelişmeler ve emtia beklentileri de piyasaların radarında bulunuyor. Orta Doğu'da diplomatik temas arayışları sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in barış görüşmelerini yeniden başlatmak amacıyla İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Mohsen Rezaei'ye bir mektup ilettiği bildirildi.

Altın fiyatları Fed kararıyla gerilerken Çin alımlarını yüzde 28 artırdı: Son 5 ayın en büyük altın hamlesi!-10

Öte yandan Dünya Bankası, enerji maliyetlerindeki yükseliş, Orta Doğu'daki çatışmaların taşımacılık hatlarına etkisi ve Karadeniz'deki tahıl sevkiyatında yaşanan aksamalar nedeniyle küresel emtia fiyatlarının 2026 yılında yüzde 23 oranında artabileceğini öngörüyor.

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