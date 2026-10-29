Altın fiyatları Fed kararıyla gerilerken Çin alımlarını yüzde 28 artırdı: Son 5 ayın en büyük altın hamlesi!
Altın fiyatları, Fed’in faizi sabit tutması ve aralık ayı sinyaliyle yeni bir yön arayışına girdi. Yüksek faiz baskısına rağmen Çin’in altın alımlarını son beş ayın zirvesine taşıması ve ABD’den İran’a giden sürpriz barış mektubu piyasada dengeleri değiştirdi. Peki serbest piyasada gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar oldu?
Altın piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından oluşan yeni fiyatlamalara çevrildi. Fed'in politika faizini sabit tutması ve aralık ayı için faiz artışı ihtimalinin masada kalması, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar, iç ve dış piyasalarda oluşan son rakamları yakından takip ediyor.
FED KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEDİ?
ABD Merkez Bankası, 28 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 3,75 ile 4,00 aralığında sabit bıraktı. Enflasyon görünümüne dair yeni verileri izlemek isteyen banka, mevcut faiz seviyesini koruma yoluna gitti. Kararın ardından piyasalar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarına ve gelecek döneme ilişkin para politikası sinyallerine odaklandı.
ONS ALTIN VE KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM
Fed kararının etkisiyle gerileyen spot altın, perşembe günü sabah saatlerinde (04.10 GMT) yüzde 0,7 kayıpla 4.038 dolar seviyesine çekildikten sonra düşüşünü sürdürerek saat 19.12 itibarıyla 4.014 dolar seviyesine indi. Küresel piyasalarda öne çıkan diğer veriler ise şöyle şekillendi:
- Vadeli altın kontratları: ABD'de aralık vadeli altın kontratları ons başına 4.050 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.
- PCE beklentisi: Yatırımcılar, ABD'de fiyat artışlarının yönünü ve Fed'in faiz adımlarını tahmin edebilmek için kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisini bekliyor.
- Çin'in altın talebi: Çin'in Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 28'in üzerinde artarak son beş ayın zirvesine çıktı.
SERBEST PİYASA GRAM VE ZİYNET ALTIN FİYATLARI
İç piyasada gram, çeyrek ve ziynet altın türlerinde saat 19.12 itibarıyla kaydedilen serbest piyasa altın verileri şu şekilde:
SERBEST PİYASA BİLEZİK, AYAR VE KÜLÇE ALTIN FİYATLARI
Bilezik, ayar bazlı altın ve döviz cinsinden külçe altın kalemlerinde saat 19.12 itibarıyla oluşan serbest piyasa rakamları aşağıda yer alıyor:
BANKALARIN GRAM ALTIN KURLARI
Bankalararası işlemlerde saat 19.12 itibarıyla uygulanan gram altın kurları ise şöyle:
GÜMÜŞ VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ
Değerli metallerdeki geri çekilme yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Sabah saatlerinde 53,15 dolar seviyesinde bulunan ons gümüş, saat 19.12 itibarıyla 52,45 dolara kadar geriledi. Diğer değerli metallerden platin yüzde 1,5 değer kaybıyla 1.516 dolara, paladyum ise yüzde 0,6 düşüşle 1.004 dolara indi.
Saat 19.12 itibarıyla serbest piyasa gümüş fiyatları şu seviyelerde kaydedildi:
KÜRESEL EMTİA VE JEOPOLİTİK GÜNDEM
Değerli metallerde güvenli liman talebini etkileyen jeopolitik gelişmeler ve emtia beklentileri de piyasaların radarında bulunuyor. Orta Doğu'da diplomatik temas arayışları sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in barış görüşmelerini yeniden başlatmak amacıyla İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Mohsen Rezaei'ye bir mektup ilettiği bildirildi.
Öte yandan Dünya Bankası, enerji maliyetlerindeki yükseliş, Orta Doğu'daki çatışmaların taşımacılık hatlarına etkisi ve Karadeniz'deki tahıl sevkiyatında yaşanan aksamalar nedeniyle küresel emtia fiyatlarının 2026 yılında yüzde 23 oranında artabileceğini öngörüyor.