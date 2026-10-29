Altın piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından oluşan yeni fiyatlamalara çevrildi. Fed'in politika faizini sabit tutması ve aralık ayı için faiz artışı ihtimalinin masada kalması, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar, iç ve dış piyasalarda oluşan son rakamları yakından takip ediyor.