Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Ekim 2026 verileri kamuoyuyla paylaşılıyor.

Tüketicilerin genel ekonomik gidişata ve kişisel mali durumlarına ilişkin algısını ortaya koyan veriler, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.