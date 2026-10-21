Gözler TÜİK'te: Tüketici güven endeksi ekim verileri açıklanacak
Tüketici Güven Endeksi'nin Ekim 2026 verileri yarın (22 Ekim) açıklanıyor. Eylül ayında 91,9 seviyesine ulaşarak son 8 yılın zirvesini gören endeksin nasıl bir seyir izleyeceği ve piyasalardaki iyimserlik havasının devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Ekim 2026 verileri kamuoyuyla paylaşılıyor.
Tüketicilerin genel ekonomik gidişata ve kişisel mali durumlarına ilişkin algısını ortaya koyan veriler, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.
TÜİK ekim ayı verilerini yarın (22 Ekim) açıklayacak.
EYLÜL AYINDA SON 8 YILIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ
Eylül ayında 91,9 seviyesine yükselerek son 8 yılın en yüksek değerine ulaşan Tüketici Güven Endeksi'nin, ekim döneminde nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Ekonomi