AJet, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla yolcularına özel bir indirim fırsatı hazırladı. Kampanya kapsamında Ankara çıkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt uçuşlarda biletler, vergiler hariç yüzde 30 indirimli olarak satışa sunulacak.