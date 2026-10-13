AJet indirim kodunu açıkladı! Ucuz bilet fırsatı için son gün: Hangi rotalarda geçerli?
AJet, Ankara’nın başkent ilan edilmesinin 103’üncü yıl dönümüne özel kampanya başlattı. Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi direkt uçuşlarda biletler yüzde 30 indirimle satışa sunulurken, kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de indirim uygulanacak.
AJet, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla yolcularına özel bir indirim fırsatı hazırladı. Kampanya kapsamında Ankara çıkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt uçuşlarda biletler, vergiler hariç yüzde 30 indirimli olarak satışa sunulacak.
İNDİRİMLİ BİLETLER BUGÜN SATIŞTA
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 13 Ekim günü saat 11.00 ile 23.59 arasında bilet satın alabilecek.
İndirimden faydalanmak için AJet'in internet sitesi veya AJet Mobil uygulaması üzerinden işlem yapılması ve ESBDOM30 kampanya kodunun kullanılması gerekiyor.
İNDİRİM HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ OLACAK?
Yüzde 30 indirimli biletler, 7 Aralık 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki yurt içi direkt uçuşlarda geçerli olacak.
Ancak 25 Aralık 2026-3 Ocak 2027 ve 22 Ocak-7 Şubat 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya kapsamı dışında tutulacak.
KOLTUK SEÇİMLERİNDE DE YÜZDE 30 İNDİRİM
AJet'in kampanyası yalnızca uçak biletleriyle sınırlı kalmayacak. Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt uçuşları kapsayan kampanya kapsamında koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak satışa sunulacak.
Kampanya, Ankara'nın başkent ilan edilmesinin 103'üncü yıl dönümüne özel olarak düzenlenirken, yolculara belirlenen seyahat tarihleri için indirimli uçuş fırsatı sunacak.