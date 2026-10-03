Bolat, küresel ekonominin pandemi sonrası tedarik zinciri sorunları, jeopolitik gerilimler, enerji şokları ve artan korumacılığın etkisi altında bulunduğunu belirterek, 2026 yılında enerji fiyatlarındaki yükselişin üretim maliyetleri, enflasyon, dış ticaret ve büyüme üzerinde ilave baskı oluşturduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin dış ticaret verilerini İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıkladı. eylül ayı ve ocak-eylül dönemi dış ticaret verileriyle Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Eylül ayında mal ihracatının yüzde 15,4 artışla 25 milyar 976 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı rekorunu kırdığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Dünya Ticaret Örgütünün 2025'te yüzde 4,6 büyüyen küresel mal ticareti hacminin 2026'da yüzde 1,9 artmasını beklediğini aktaran Bolat, OECD'nin 23 Eylül 2026 tarihli Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda ise küresel ekonominin 2026'da yüzde 2,9, 2027'de yüzde 3 büyümesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel koşullardaki zorluklara rağmen büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

2026'nın ikinci çeyreğinde ekonominin yüzde 2,3 büyüdüğünü, ilk çeyrekte ise büyümenin yüzde 2,6 olarak gerçekleştiğini aktaran Bolat, böylece ekonominin 24 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme performansı sergilediğini söyledi.

2026'nın ilk 6 ayındaki büyümenin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 olduğunu belirten Bolat, yıllıklandırılmış GSYH'nin 1 trilyon 706 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye 0,6 puan katkı verdiğini belirten Bolat, üretim tarafında sanayi, hizmetler ve tarımın; harcama tarafında ise özel tüketim, net ihracat ve yatırımların milli gelir artışına olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Bolat ayrıca, ağustos ayında işsizlik oranının yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleştiğini ve son 40 aydır tek haneli seviyesini koruduğunu belirtti. İstihdam edilenlerin sayısının ise ağustosta bir önceki aya göre 136 bin artarak 32 milyon 507 bine ulaştığını söyledi.

EYLÜL AYI İHRACATI YÜZDE 15,4 ARTTI

Eylül ayında mal ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 25 milyar 976 milyon dolara yükseldi.

Bolat, bu rakamla Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaşıldığını ve aylık bazda da en yüksek ikinci ihracat seviyesinin kaydedildiğini bildirdi.

Ocak-eylül döneminde ihracat yüzde 5,2 artışla 210 milyar 973 milyon dolara çıktı. Böylece ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 milyar dolarlık net ihracat artışı gerçekleşti.

Son 12 aylık mal ihracatı ise 283 milyar 727 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Yıllıklandırılmış ihracat, 2025 yılının eylül ayına göre 14,1 milyar dolar arttı.

Bolat, 2026 yılı Orta Vadeli Program ihracat hedefinin de eylül ayında yıllıklandırılmış bazda aşıldığını açıkladı.

MAL VE HİZMET İHRACATINDA 409,1 MİLYAR DOLARLIK BEKLENTİ

Eylül itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 125,4 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirten Bolat, mal ve hizmet ihracatının toplamının 409,1 milyar dolar seviyesine çıkmasının öngörüldüğünü söyledi.

Bolat, 410 milyar dolarlık yıl sonu mal ve hizmet ihracatı hedefinin önümüzdeki aylarda yakalanmasının amaçlandığını ifade etti.

Son 41 ayın 30'unda aylık mal ihracatında artış yaşandığını, aynı dönemin 23 ayında aylık ihracat rekoru kırıldığını belirten Bolat, 2026'nın ilk 9 ayının 6'sında ihracat artışı sağlandığını ve 5 ayında aylık ihracat rekoru kırıldığını kaydetti.

Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında aylık ihracat rekoru kırıldığını belirten Bolat, Nisan, Haziran ve Eylül aylarında çift haneli ihracat artışı gerçekleştiğini söyledi.

İHRACATTA YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN PAYI YÜZDE 43,7

Eylül itibarıyla orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatının yıllıklandırılmış olarak 117 milyar 582 milyon dolara ulaştığını belirten Bolat, bunun tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu ifade etti.

Ocak-eylül döneminde orta yüksek ve yüksek teknolojili ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 milyar dolar arttığını belirten Bolat, bu ürünlerin toplam ihracat içindeki payının yüzde 43,7'ye yükseldiğini kaydetti.

Eylül ayında 26 alt sektörün 19'unda ihracat artışı gerçekleşirken, ocak-eylül döneminde 26 sektörün 18'inde artış görüldü.

OTOMOTİV VE KİMYA İHRACATINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Eylül ayında otomotiv ihracatı yüzde 7,7 artışla 3,9 milyar dolara, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yüzde 25 artışla 3,1 milyar dolara yükseldi.

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı yüzde 10,7 artarak 634,1 milyon dolara çıkarken, gemi ve yat ihracatı yüzde 21,3 azalarak 181,4 milyon dolara geriledi.

Madencilik ihracatı ise yüzde 24,2 artışla 682,6 milyon dolar oldu.

Ocak-eylül döneminde otomotiv ihracatı yüzde 3,1 artışla 31,1 milyar dolara, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yüzde 6,4 artışla 25,8 milyar dolara yükseldi. Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı yüzde 15,6 artarak 6,9 milyar dolara, gemi ve yat ihracatı yüzde 34,7 artarak 2 milyar dolara çıktı.

İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ: ELEKTRİKLİ MAKİNELERDE

Ocak-eylül döneminde ihracatı en fazla artan fasıl, 2,2 milyar dolarlık artışla elektrikli makina ve cihazlar oldu.