Türkiye'de tarım ve gıda sektörünü dönüştürmeyi hedefleyen 750 milyon dolarlık finansman paketinde uygulama aşamasına geçildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Ziraat Bankası iş birliğinde yürütülecek TARGET projesi kapsamında, yeni tesis kurmak ya da mevcut işletmesini modernize etmek isteyen girişimcilere 10 milyon dolara kadar kredi sağlanacak.

İLK BAŞVURULAR 2026 SONUNDA ALINACAK Türkiye Tarım ve Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi (TARGET), 10 yıllık süreçte toplam 5,3 milyar dolarlık bir yatırımı kapsıyor. Sürecin ilk etabını oluşturan 750 milyon dolarlık bütçe için belirlenen takvim şu şekilde işleyecek: İlk başvuru çağrısı: Proje başvurularının 2026 yılı bitmeden toplanması hedefleniyor.

Proje başvurularının 2026 yılı bitmeden toplanması hedefleniyor. Finansman başlangıcı: Başvuruların değerlendirilmesinin ardından onaylanan kredilerin dağıtımı 2027 yılında başlayacak.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından onaylanan kredilerin dağıtımı 2027 yılında başlayacak. Kaynak kullanımı: 750 milyon dolarlık kaynağın tamamı tek bir yılda dağıtılmayacak; ödemeler belirlenen takvime göre aşamalı gerçekleşecek.