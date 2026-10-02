Tarım ve gıda sektörüne 750 milyon dolarlık TARGET kredisi: Başvuru şartları ve takvim açıklandı
Tarım ve gıda sektöründe yatırım planlayan işletmeler için 750 milyon dolarlık TARGET finansman paketinde takvim netleşti. Yeni tesis kuracak ya da mevcut işletmesini modernize edecek girişimcilere 10 milyon dolara kadar kredi imkanı tanınacak. Yatırım tutarının yüzde 80'ini karşılayacak pakette 7 yıla kadar vade ve 2 yıl geri ödemesiz dönem sunulurken, Ziraat Bankası ve TKDK ortaklığında yürütülecek programın başvuru şartları şekillenmeye başladı.
Türkiye'de tarım ve gıda sektörünü dönüştürmeyi hedefleyen 750 milyon dolarlık finansman paketinde uygulama aşamasına geçildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Ziraat Bankası iş birliğinde yürütülecek TARGET projesi kapsamında, yeni tesis kurmak ya da mevcut işletmesini modernize etmek isteyen girişimcilere 10 milyon dolara kadar kredi sağlanacak.
İLK BAŞVURULAR 2026 SONUNDA ALINACAK
Türkiye Tarım ve Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi (TARGET), 10 yıllık süreçte toplam 5,3 milyar dolarlık bir yatırımı kapsıyor. Sürecin ilk etabını oluşturan 750 milyon dolarlık bütçe için belirlenen takvim şu şekilde işleyecek:
- İlk başvuru çağrısı: Proje başvurularının 2026 yılı bitmeden toplanması hedefleniyor.
- Finansman başlangıcı: Başvuruların değerlendirilmesinin ardından onaylanan kredilerin dağıtımı 2027 yılında başlayacak.
- Kaynak kullanımı: 750 milyon dolarlık kaynağın tamamı tek bir yılda dağıtılmayacak; ödemeler belirlenen takvime göre aşamalı gerçekleşecek.
10 MİLYON DOLARA VARAN FİNANSMAN PAKETİ
Program, tarım ve gıda işletmelerinin sermayeye erişimini kolaylaştırarak üretim kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Yatırımcılara sunulacak kredi modelinin temel sınırları netleşti:
- Maksimum kredi tutarı: Uygun bulunan projelere 10 milyon dolara kadar kaynak sağlanabilecek.
- Finansman oranı: Destek, toplam yatırım tutarının en fazla yüzde 80'ini karşılayacak.
- Geri ödeme planı: Kredilerde 7 yıla kadar vade ve 2 yıla kadar geri ödemesiz dönem uygulanabilecek.
Belirlenen üst limitler ve vadeler, her başvuru sahibine doğrudan aynı koşullarla yansıtılmayacak. Kredi şartları işletmenin mali yapısına ve projenin büyüklüğüne göre şekillenecek. Ayrıca sistemde yerel bankaların kullandıracağı kredileri güvence altına alan kısmi kredi garantisi mekanizması da bulunacak.
TARLADAN SANAYİYE KESİNTİSİZ TEDARİK HATTI
Sağlanacak kaynak, tarım ve gıda alanındaki fabrika ve tesis inşaatlarının yanı sıra makine ve ekipman alımlarında kullanılabilecek. Temel hedef, tarlada üretilen mahsul ile gıda sanayisi arasındaki bağı kuvvetlendirmek. Üretilen ürünler doğrudan uygun bölgelerdeki işleme tesislerine yönlendirilecek ve çiftçilerin pazarlama sıkıntıları hafifletilecek. Bu adım aynı zamanda tarımsal üretim planlamasının ardından devreye alınan tarımsal yatırım planlamasının omurgasını oluşturuyor.
SOSYAL VE ÇEVRESEL KRİTERLER BELİRLEYİCİ OLACAK
Finansman desteği yalnızca ekonomik getiri ve finansal yeterlilik üzerinden değerlendirilmeyecek. Başvuruların kabul edilebilmesi için sıkı çevresel ve sosyal uygunluk şartları aranacak.
Zorunlu arazi edinimi gerektiren ya da insanların yaşam alanlarından ayrılmasına yol açabilecek hiçbir yatırım program kapsamına alınmayacak. Hangi yatırım alanlarının önceliklendirileceği ve hangi faaliyetlerin kapsam dışı tutulacağı, yayımlanacak ayrıntılı başvuru rehberiyle kesinlik kazanacak.