Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu internet sitesinde yayımlandı.

Bankanın makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptığı belirtilen duyuruda, KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırının yüzde 5'e yükseltildiği, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının da düşürüldüğü bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.



Bakan Şimşek'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

Bu adımla bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaşacağını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Makroihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz.

- KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'ten %5'e yükseltildi.

- TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü.

Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak.

Dezenflasyon sürecini gözeten, hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.