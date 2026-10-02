Yaklaşık 4,15 liralık artış yansıyacak. BENZİNDE KADEMELİ GEÇİŞ Benzinde litre başına ÖTV, ekimde 7,90 lira, kasımda 11,36 lira, aralıkta ise 14,8277 lira olarak uygulanacak. Vergi böylece aralık ayında eşel mobil öncesindeki seviyesine ulaşacak. ÖTV'nin tek seferde eski tutarına çıkarılması hâlinde KDV etkisiyle birlikte benzinin litre fiyatında yaklaşık 12,47 liralık artış oluşması bekleniyordu. Kademeli geçişle ekim ayındaki düzenlemenin pompaya etkisi yaklaşık 4,15 lira olacak. İlk aşamadaki artış, verginin tek seferde geri getirilmesi durumuna göre litre başına 8,32 lira daha düşük kalacak. Bu takvim, vergi kaynaklı artışın tamamını ortadan kaldırmıyor, bir bölümünü kasım ve aralık aylarına erteliyor. Düzenlemeyle ani fiyat şokunun hafifletilmesi amaçlanıyor.

LPG’de ÖTV eski seviyesine çıkarılırken otogazda litre başına yaklaşık 1,48 liralık artış bekleniyor. LPG'DE DEĞİŞİKLİK YOK LPG'de benzindekine benzer bir geçiş takvimi uygulanmayacak. Eşel mobil kapsamında kilogram başına 9,2190 lira olan ÖTV, uygulama öncesindeki 11,3830 lira seviyesine yükseltildi. Bu değişikliğin otogazın litre fiyatına yaklaşık 1,48 lira zam olarak yansıması bekleniyor. Motorinde ise ağustosta başlatılan kademeli vergi artışı sürecek. Bu aşamadaki ÖTV artışının KDV ile birlikte litre başına yaklaşık 3,60 liralık fiyat yükselişine yol açacağı öngörülüyor.

Devlet, eşel mobil desteğiyle yaklaşık 480–500 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçti. 480–500 MİLYAR LİRALIK GELİRDEN VAZGEÇTİ Devlet, eşel mobil uygulaması nedeniyle bu yıl yaklaşık 480–500 milyar liralık ÖTV ve KDV gelirinden vazgeçti. Savaşın akaryakıt maliyetlerinde yarattığı yükselişin bir bölümü bu yolla bütçeden karşılandı.