Fiyatı en fazla gerileyen ürün ise yüzde 28,32'lik düşüşle erik oldu. Üzüm, araç kiralama ücretleri, çarliston biber ve sivri biber de eylül ayında fiyatı en çok azalan kalemler arasında yer aldı.

Özel üniversite ücretleri, ayın en yüksek fiyat artışını kaydeden kalem oldu. (Foto: AA)

336 ÜRÜNÜN 207'SİNDE FİYAT ARTTI

İTO'nun İstanbul perakende fiyat hareketlerine ilişkin verilerine göre, eylül ayında indekste yer alan 336 ana ürünün 207'sinin fiyatında artış yaşandı. 43 üründe ise fiyatlar bir önceki aya göre geriledi.

Fiyat artışlarında eğitim harcamaları öne çıktı. Eylülde fiyatı en fazla yükselen kalem yüzde 55,21 ile özel üniversite eğitim ücretleri oldu.

Özel üniversite eğitim ücretlerini yüzde 50,51'lik artışla özel lise ücretleri takip etti. Özel ilköğretim ücretleri ise yüzde 48,72 yükseldi.

Eğitim harcamalarının ardından okul kıyafetleri yüzde 26,70, çocuk pantolonu ise yüzde 24,30 oranındaki fiyat artışıyla sıralandı.

Patlıcan, eylül ayında fiyatı yükselen gıda ürünlerinden biri oldu. (Foto: AA)

PATLICAN VE AKARYAKITTA YÜKSELİŞ

Eylül ayında bazı temel tüketim ürünlerinde ve hizmetlerde de yüksek oranlı fiyat artışları görüldü.

Patlıcanın fiyatı bir önceki aya göre yüzde 22,85 artarken, akaryakıt fiyatları yüzde 20,66 yükseldi. Battaniyede yüzde 14,69, özel televizyon yayın hizmetlerinde yüzde 13,37, ıspanakta ise yüzde 12,59 oranında artış kaydedildi.

Cep telefonu fiyatları yüzde 10,49, bulaşık makinesi fiyatları yüzde 10, benzinli otomobil fiyatları yüzde 8,35 ve benzin fiyatları yüzde 8,17 arttı.

Eylül ayında kalem fiyatındaki artış yüzde 6,56, yumurta fiyatındaki artış ise yüzde 6,46 olarak gerçekleşti.

Eylülde fiyatı en fazla gerileyen ürün erik oldu. (Foto: AA)

ERİK FİYATI YÜZDE 28,32 GERİLEDİ

Fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise erik geldi. İTO verilerine göre erik fiyatı eylülde bir önceki aya göre yüzde 28,32 azaldı.

Erikten sonra fiyatı en fazla gerileyen ürün yüzde 23,45 ile üzüm oldu. Araç kiralama ücretlerinde yüzde 22,98, çarliston biberde yüzde 20,81, sivri biberde yüzde 20,80 ve kuru soğanda yüzde 18,76 düşüş yaşandı.

Sebze ve meyve fiyatlarında eylül ayında dikkat çekici düşüşler yaşandı. (Foto: AA)

MEYVE VE SEBZELERDE DÜŞÜŞLER DİKKAT ÇEKTİ

Eylül ayında bazı meyve ve sebzelerin fiyatlarında da belirgin gerilemeler görüldü.

Armut fiyatı yüzde 14,92, yeşil soğan yüzde 14,72, limon yüzde 14,32, kavun yüzde 8,54 ve dolmalık biber yüzde 7,62 düştü.

Karpuz fiyatında yüzde 7,52, kabakta yüzde 6,58 ve elmada yüzde 6,04 oranında düşüş kaydedildi.

Ulaşım kalemlerinde de gerileme görüldü. Şehirlerarası otobüs biletlerinin fiyatı yüzde 6,89, uçak biletlerinin fiyatı ise yüzde 6,45 azaldı.