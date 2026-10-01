SEC, "self-custody" terimini kripto şirketlerinin yaygın kullanımından farklı, varlık yönetimi alanındaki anlamıyla kullandığını belirtiyor. Teklif, eyalet lisanslı tröst şirketlerinin de saklayıcı olarak kullanılmasına izin verecek.

Danışmanların varlıkları kendilerinin saklayabilmesi için iki koşul aranacak:

SEC, yatırım danışmanları ve fonların müşterilerine ait kripto varlıkların nasıl saklanacağına ilişkin yeni bir kural önerdi. Teklif, hangi kuruluşların saklayıcı olabileceğini ve danışmanların kayıt tutma, federal açıklama ve denetim yükümlülüklerini netleştirmeyi amaçlıyor.

TEKLİF GÜVENLİK KOŞULLARI VE ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRME GETİRİYOR

Öneri, varlıkların korunması için güvenlik ve kontrol koşulları getiriyor. Danışmanlardan her üç ayda bir yeniden değerlendirme yapmaları da istenecek.

Bir SEC yetkilisi, bu gerekliliğin saklayıcının henüz desteklemediği yeni bir token için de geçerli olmasının muhtemel olduğunu söyledi.

ATKİNS MEVCUT KURALLARIN GELENEKSEL VARLIKLARA ODAKLANDIĞINI SÖYLÜYOR

Atkins, mevcut saklama kurallarının danışmanlık müşterileriyle düzenlemeye tabi fonların varlıklarını kayıp, hırsızlık, kötüye kullanım ve zimmete geçirmeden korumak için tasarlandığını, ancak yalnızca geleneksel varlıkların saklanmasını kapsadığını söyledi.

TEKLİF 60 GÜN BOYUNCA KAMUOYU GÖRÜŞÜNE AÇIK OLACAK

Öneri için 60 gün boyunca kamuoyu görüşü sunulabilecek.

ÖNERİ, PEİRCE'İN AYRILMASINDAN BİR GÜN ÖNCE AÇIKLANDI

Öneri, SEC'nin Crypto Task Force'unu kuruluşundan bu yana yöneten Komiser Hester Peirce'in görevinden ayrılmasından bir gün önce açıklandı. Peirce cuma günü SEC'den ayrılarak Virginia'da profesör olacak.

SEC, bu haftanın başında toplantı yeter sayısı için gereken komiser sayısını üçten ikiye indirdi. Yeni düzenlemeye göre, iki komisyondan biri belirli bir işlemde çıkar çatışması nedeniyle karara katılamazsa diğer komiser tek başına yeter sayıyı oluşturabilecek.

SEC KRİPTO GÜNDEMİNDEKİ DİĞER BAŞLIKLARI DA İLERLETTİ

Saklama önerisiyle Atkins'in belirlediği kripto gündemindeki ana başlıkların tümü işleme alınmış oldu.

SEC, kısa süre önce yayımladığı Innovation Exemption ile şirketlere geleneksel menkul kıymetleri blokzincire taşıma yolları sundu. Ayrıca Regulation Crypto Asset'i önererek şirketlerin federal kuralları ihlal etmeden dijital varlıklarla nasıl fon toplayabileceğini ele aldı.