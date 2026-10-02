Brent petrol 98 dolara geriledi: Motorinde 2,22 TL indirim bekleniyor
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 103 dolardan 98 dolara kadar gerilemesi, akaryakıt tabelalarında beklenen indirim hareketini başlattı. 5 dolarlık sert düşüşün ardından motorin kullanıcıları için 2 lira 22 kuruşluk fiyat indirimi gündeme geldi. Peki benzin fiyatlarında bir değişiklik var mı, pompaya ne zaman yansıyacak?
Giriş Tarihi:
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 103 dolardan 98 dolara kadar gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim hareketini tetikledi. Küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşün ardından motorin grubuna 2 lira 22 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Fiyat indirimi öncesinde büyükşehirlerde tabelalara yansıyan güncel pompa fiyatları şu şekilde:
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