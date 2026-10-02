CANLI YAYIN
Geri

Brent petrol 98 dolara geriledi: Motorinde 2,22 TL indirim bekleniyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 103 dolardan 98 dolara kadar gerilemesi, akaryakıt tabelalarında beklenen indirim hareketini başlattı. 5 dolarlık sert düşüşün ardından motorin kullanıcıları için 2 lira 22 kuruşluk fiyat indirimi gündeme geldi. Peki benzin fiyatlarında bir değişiklik var mı, pompaya ne zaman yansıyacak?

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Brent petrol 98 dolara geriledi: Motorinde 2,22 TL indirim bekleniyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 103 dolardan 98 dolara kadar gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim hareketini tetikledi. Küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşün ardından motorin grubuna 2 lira 22 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı 103 dolardan 98 dolara kadar sert şekilde geriledi. | Görseller: Takvim Foto Arşivi.Brent petrolün varil fiyatı 103 dolardan 98 dolara kadar sert şekilde geriledi. | Görseller: Takvim Foto Arşivi.

Fiyat Düzenlemesi
Motorinde İndirim Beklentisi
Brent petroldeki 5 dolarlık düşüş sonrası öngörülen tutar
-2,22 TL / Litre

Küresel piyasadaki düşüşün ardından motorin fiyatına 2 lira 22 kuruş indirim bekleniyor.Küresel piyasadaki düşüşün ardından motorin fiyatına 2 lira 22 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİNDE 2 LİRA 22 KURUŞLUK FİYAT DÜZENLEMESİ

Hafta sonu öncesinde Brent petroldeki 5 dolarlık sert kayıp, doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor. Motorin için 2 lira 22 kuruşluk indirim öngörülürken, benzin grubunda ise mevcut fiyatların korunması bekleniyor.

Brent petrol 98 dolara geriledi: Motorinde 2,22 TL indirim bekleniyor-4

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat indirimi öncesinde büyükşehirlerde tabelalara yansıyan güncel pompa fiyatları şu şekilde:

Bölge / Şehir
Benzin
Motorin
LPG
İstanbul (Avrupa)
84,50 TL
97,10 TL
36,44 TL
İstanbul (Anadolu)
84,40 TL
96,90 TL
35,85 TL
Ankara
85,50 TL
98,20 TL
36,54 TL
İzmir
85,80 TL
98,50 TL
36,44 TL

Borsa İstanbul fon krizinin ardından yeniden yeşillendi: BIST 100 günün ilk yarısında 12.363 puana çıktı
SONRAKİ HABER

Borsa yeşile döndü
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler