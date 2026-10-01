Merkez Bankası KOBİ kredi büyüme sınırını yüzde 5'e yükseltti: Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü
Merkez Bankası’nın yeni düzenlemesi bankalar açısından iki başlıkta değişiklik getiriyor: KOBİ kredilerindeki büyüme çerçevesi ve Türk lirası zorunlu karşılıklardaki bloke tesis oranları. TCMB, adımın makrofinansal istikrarı ve likidite yönetimini destekleyeceğini bildirdi. Değişikliğin bankaların kredi alanı üzerindeki etkisi şimdi yakından izlenecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırını yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltti. 1 Ekim'de duyurulan düzenlemeyle Türk lirası zorunlu karşılıklardaki bloke tesis oranları da banka büyüklüğüne göre düşürüldü.
TCMB, makro ihtiyati çerçeve kapsamında attığı adımların makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemeyi amaçladığını bildirdi. Düzenleme hem kredi büyüme sınırında hem de Türk lirası yükümlülükler için tesis edilen zorunlu karşılıklarda değişiklik içeriyor.
KOBİ KREDİLERİNDEKİ SINIR MAYIS AYINDA YÜZDE 4,5'E İNDİRİLMİŞTİ
KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı, 23 Mayıs 2026'da sekiz haftalık dönem için yüzde 5'ten yüzde 4,5'e düşürülmüştü. Son düzenlemeyle sınır yarım puan artırılarak yeniden yüzde 5'e çıkarıldı.
Mayıs ayındaki düzenlemede ihtiyaç ve taşıt kredilerinin büyüme sınırları yüzde 4'ten yüzde 3'e, tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı limitlerindeki sınır yüzde 2'den yüzde 1'e indirilmişti. KOBİ dışı işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerdeki büyüme sınırı da yüzde 3'ten yüzde 2'ye çekilmişti.
BLOKE TESİS ORANLARI BANKA BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DÜŞÜRÜLDÜ
Türk lirası yükümlülükler için tesis edilen zorunlu karşılıklarda bloke oranları, bankaların bilanço aktif büyüklüğüne göre yeniden belirlendi. Aktif büyüklüğü 500 milyar liranın üzerinde olan bankalarla 100 milyar lira ile 500 milyar lira arasında bulunan bankalara farklı oranlar uygulanacak.
Aktif büyüklüğü 500 milyar liranın üzerindeki bankalarda bloke tesis oranı 5 puan, 100-500 milyar lira aralığındaki bankalarda ise 15 puan azaltıldı. Oranlar, Türk lirası yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların bloke tesis edilen kısmını belirliyor.
TCMB, kredi büyüme sınırındaki artış ve zorunlu karşılıklardaki bloke oranı indiriminin makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla yapıldığını açıkladı.