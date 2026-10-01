TCMB, makro ihtiyati çerçeve kapsamında attığı adımların makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemeyi amaçladığını bildirdi. Düzenleme hem kredi büyüme sınırında hem de Türk lirası yükümlülükler için tesis edilen zorunlu karşılıklarda değişiklik içeriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırını yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltti. 1 Ekim'de duyurulan düzenlemeyle Türk lirası zorunlu karşılıklardaki bloke tesis oranları da banka büyüklüğüne göre düşürüldü.

KOBİ kredi büyüme sınırı, Mayıs ayındaki indirim sonrası yeniden yüzde 5’e çıktı. | Görsel: Takvim Foto Arşivi.

KOBİ KREDİLERİNDEKİ SINIR MAYIS AYINDA YÜZDE 4,5'E İNDİRİLMİŞTİ

KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı, 23 Mayıs 2026'da sekiz haftalık dönem için yüzde 5'ten yüzde 4,5'e düşürülmüştü. Son düzenlemeyle sınır yarım puan artırılarak yeniden yüzde 5'e çıkarıldı.

Mayıs ayındaki düzenlemede ihtiyaç ve taşıt kredilerinin büyüme sınırları yüzde 4'ten yüzde 3'e, tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı limitlerindeki sınır yüzde 2'den yüzde 1'e indirilmişti. KOBİ dışı işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerdeki büyüme sınırı da yüzde 3'ten yüzde 2'ye çekilmişti.

BLOKE TESİS ORANLARI BANKA BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DÜŞÜRÜLDÜ

Türk lirası yükümlülükler için tesis edilen zorunlu karşılıklarda bloke oranları, bankaların bilanço aktif büyüklüğüne göre yeniden belirlendi. Aktif büyüklüğü 500 milyar liranın üzerinde olan bankalarla 100 milyar lira ile 500 milyar lira arasında bulunan bankalara farklı oranlar uygulanacak.

TÜRK LİRASI ZORUNLU KARŞILIKLARDA BLOKE TESİS ORANLARI Banka aktif büyüklüğü Önceki oran Yeni oran Değişim 500 milyar TL'nin üzeri %40 %35 5 puan düşüş 100-500 milyar TL %30 %15 15 puan düşüş

Aktif büyüklüğü 500 milyar liranın üzerindeki bankalarda bloke tesis oranı 5 puan, 100-500 milyar lira aralığındaki bankalarda ise 15 puan azaltıldı. Oranlar, Türk lirası yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların bloke tesis edilen kısmını belirliyor.

TCMB, kredi büyüme sınırındaki artış ve zorunlu karşılıklardaki bloke oranı indiriminin makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla yapıldığını açıkladı.