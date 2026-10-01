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Ekim ayında geçerli olacak mevduat faizi oranları ve net getiri tablosu açıklandı! İşte 22 bankanın 32 günlük ekim ayı faiz aralıkları

Birikimini mevduatta değerlendirmek isteyenler, bankaların güncel oranlarını ve 1 milyon TL’nin 32 günde ne kadar kazanç getireceğini araştırıyor. Takvim'in hazırladığı 1 Ekim 2026 tarihli karşılaştırmada 22 bankanın faiz aralıkları yer alıyor. Peki en yüksek oran hangi bankada, 1 milyon TL’nin net getirisi neden değişiyor?

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Ekim ayında geçerli olacak mevduat faizi oranları ve net getiri tablosu açıklandı! İşte 22 bankanın 32 günlük ekim ayı faiz aralıkları

Mevduat faizlerinde ekim ayının ilk günüyle birlikte bankalar arasındaki oran farkları yeniden gündemde. 1 Ekim 2026 tarihli tabloda 22 bankanın yıllık faiz oranları yüzde 2 ile yüzde 44,5 arasında değişiyor. 1 milyon TL'nin 32 günlük hesaplamalarında net kazanç 21.816,10 TL'den 29.983,66 TL'ye uzanıyor. En yüksek oran ile en yüksek net kazanç aynı üründe buluşmuyor.

1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi tabloda 21.816,10 TL’den başlıyor. | Görseller, Takvim Foto Arşivi'ne aittir.1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi tabloda 21.816,10 TL’den başlıyor. | Görseller, Takvim Foto Arşivi'ne aittir.

1 MİLYON TL 32 GÜNDE NE KADAR GETİRİ SAĞLIYOR?

1 milyon TL'nin 32 gün değerlendirilmesi halinde hesaplanan net kazançlar, en düşük tutardan en yükseğe doğru şöyle sıralanıyor:

1 MİLYON TL İÇİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİ KARŞILAŞTIRMASI
Banka ve ürün
Yıllık oran
Ekrandaki net kazanç
Ziraat Dinamik Kazandıran Hesap
%44
21.816,10 TL
Yapı Kredi Sınırsız Hesap
%40,25
25.983,42 TL
ON Plus
%42,5
26.053,55 TL
QNB Kazandıran Günlük Hesap
%42
26.204,95 TL
TEB Marifetli Hesap
%42
26.204,95 TL
DenizBank Kaptan Hesap
%41
26.324,14 TL
Fibabanka Kiraz Hesap
%44
26.664,12 TL
ING Turuncu Hesap
%44
27.472,13 TL
Anadolubank Renkli Hesap
%44
27.472,13 TL
Alternatif Bank VOV Hesap
%44
27.549,05 TL
getirfinans Günlük Vadeli
%41
27.677,95 TL
Akbank Serbest Plus Hesap
%38
27.854 TL
Türk Ticaret Bankası Salkım Hesap
%44,5
29.423,86 TL
Türkiye Finans Günlük Hesap, kâr payı
%44
29.983,66 TL

Yüzde 44 oranındaki iki ürünün net getirileri arasında da fark var. Ziraat Dinamik Kazandıran Hesapta 1 milyon TL'nin 325 bin lirası faiz işletilmeyen bakiyede kalırken, Türkiye Finans Günlük Hesapta bu tutar 100 bin TL olarak listeleniyor.

1 Ekim verilerinde 22 bankanın mevduat faizleri yüzde 2-44,5 aralığında değişiyor.1 Ekim verilerinde 22 bankanın mevduat faizleri yüzde 2-44,5 aralığında değişiyor.

MEVDUAT GETİRİSİNİ DEĞİŞTİREN ÜRÜN KOŞULLARI

Faiz işletilmeyen bakiye, kampanya süresi ve yeni müşteri koşulları ürünlere göre değişiyor:

MEVDUAT GETİRİSİNİ DEĞİŞTİREN ÜRÜN KOŞULLARI
Ürün
Üst oran / bakiye / kampanya koşulu
Türk Ticaret Bankası Salkım
%44,5 · En az 100.000 TL faiz işlemeyen bakiye · Hoş geldin oranı 90 gün; bu bakiye aralığında en az 100.000 TL vadesizde tutuluyor
ING Turuncu
%44 · 150.000 TL faiz işlemeyen bakiye · Hoş geldin dönemi 90 gün; oran yeni müşteri koşuluna bağlı
Türkiye Finans Günlük Hesap
%44'e kadar kâr payı · 100.000 TL faiz işlemeyen bakiye · Yeni müşteri ve yeni katılım fonlarında 95 gün
Ziraat Dinamik Kazandıran
%44 · 325.000 TL faiz işlemeyen bakiye · 1-1,999 milyon TL aralığındaki tutarın bu bölümü faiz işlemeyen bakiye

Salkım Hesapta hoş geldin oranı 90 gün sürüyor. ING Turuncu ve Türkiye Finans Günlük Hesapta ise yeni müşteri koşulları bulunuyor. Bu ayrıntılar, aynı yıllık oranla listelenen hesapların net getirisinin neden değişebildiğini gösteriyor.

Ekim ayında geçerli olacak mevduat faizi oranları ve net getiri tablosu açıklandı! İşte 22 bankanın 32 günlük ekim ayı faiz aralıkları-4

1 EKİM 2026: 22 BANKANIN MEVDUAT FAİZİ VE VADE ARALIKLARI

Bankaların faiz oranı aralıkları, kabul ettikleri tutar ve vade aralıklarıyla birlikte şöyle:

1 EKİM 2026: 22 BANKANIN MEVDUAT FAİZİ VE VADE ARALIKLARI
Banka
Faiz oranı aralığı
Tutar aralığı
Vade aralığı
Akbank
%2-%39
1.000-10 milyon TL
1-400 gün
Alternatif Bank
%31,5-%44
20 bin-100 milyon TL
1-365 gün
Anadolubank
%36-%44
1.000-20 milyon TL
1-1.000 gün
CEPTETEB
%12,5-%42
2.000-10 milyon TL
1-360 gün
DenizBank
%37,5-%42
5.000-20 milyon TL
1-410 gün
Enpara
%23,75-%37,75
1.000-2,5 milyon TL
31-181 gün
Fibabanka
%36-%44
10 bin-10 milyon TL
1-1.000 gün
getirfinans
%30-%41
2.500-9.999.999 TL
1-300 gün
N Kolay
%38
1.000-3 milyon TL
1-540 gün
Halkbank
%20-%36
25.001-10 milyon TL
1-999 gün
HSBC
%37-%41
2-5 milyon TL
1-365 gün
ING
%23-%44
3.000-35 milyon TL
1-1.000 gün
Hayat Finans
%35,37-%40,93
10 bin-10 milyon TL
1-181 gün
İş Bankası
%28,5-%38
5.000-100 milyon TL
28-366 gün
Odea
%35,5-%42
7.500-25 milyon TL
1-370 gün
ON Dijital Bankacılık
%10-%42,5
500-10 milyon TL
1-1.100 gün
TEB
%12,5-%42
2.000-10 milyon TL
1-360 gün
Yapı Kredi
%40,25
10 bin-5 milyon TL
1-1.100 gün
QNB
%25,5-%42
5.000-29.999.999 TL
1-364 gün
Ziraat Bankası
%35-%37
50 bin-50 milyon TL
32-100 gün
Ziraat Dinamik
%28-%44
5.000-19.999.999 TL
1-400 gün
Türk Ticaret Bankası
%34-%44,5
10 bin-20 milyon TL
1-365 gün

Listede faiz oranları yüzde 2 ile yüzde 44,5, yatırılabilecek tutarlar 500 TL ile 100 milyon TL, vadeler ise 1 gün ile 1.100 gün arasında değişiyor. 50 bin TL ve 32 gün için en yüksek oran yüzde 44,5 ile Türk Ticaret Bankasında yer alıyor.

Ekim ayında geçerli olacak mevduat faizi oranları ve net getiri tablosu açıklandı! İşte 22 bankanın 32 günlük ekim ayı faiz aralıkları-5

STOPAJ KESİNTİSİ NET GETİRİYİ ETKİLİYOR

9 Temmuz 2025'ten sonra açılan veya yenilenen, 6 aya kadar vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında stopaj oranı yüzde 17,5 olarak uygulanıyor. Kesinti, faiz gelirinden düşülerek net kazancı belirliyor.

Ekim ayında geçerli olacak mevduat faizi oranları ve net getiri tablosu açıklandı! İşte 22 bankanın 32 günlük ekim ayı faiz aralıkları-6

TCMB VERİLERİNDE MEVDUAT FAİZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 18 Eylül 2026 tarihli verilerinde, 3 aya kadar vadeli TL mevduatın ağırlıklı ortalama faizi yüzde 44,02 olarak yer alıyor. Bu oran sektör genelindeki ortalamayı gösteriyor.

Merkez Bankası 10 Eylül tarihli duyurusunda politika faizini yüzde 37'de tuttu. 2026 toplantı takviminde bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Ekim olarak yer alıyor.

Ekim ayında geçerli olacak mevduat faizi oranları ve net getiri tablosu açıklandı! İşte 22 bankanın 32 günlük ekim ayı faiz aralıkları-7

MEVDUAT SİGORTASI LİMİTİ 1,2 MİLYON TL

TCMB'nin Mayıs 2026 Finansal İstikrar Raporunda, TMSF mevduat sigorta limitinin 1 Ocak 2026'dan itibaren 1,2 milyon TL olarak güncellendiği belirtiliyor.

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