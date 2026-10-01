Ekim ayında geçerli olacak mevduat faizi oranları ve net getiri tablosu açıklandı! İşte 22 bankanın 32 günlük ekim ayı faiz aralıkları
Birikimini mevduatta değerlendirmek isteyenler, bankaların güncel oranlarını ve 1 milyon TL’nin 32 günde ne kadar kazanç getireceğini araştırıyor. Takvim'in hazırladığı 1 Ekim 2026 tarihli karşılaştırmada 22 bankanın faiz aralıkları yer alıyor. Peki en yüksek oran hangi bankada, 1 milyon TL’nin net getirisi neden değişiyor?
Mevduat faizlerinde ekim ayının ilk günüyle birlikte bankalar arasındaki oran farkları yeniden gündemde. 1 Ekim 2026 tarihli tabloda 22 bankanın yıllık faiz oranları yüzde 2 ile yüzde 44,5 arasında değişiyor. 1 milyon TL'nin 32 günlük hesaplamalarında net kazanç 21.816,10 TL'den 29.983,66 TL'ye uzanıyor. En yüksek oran ile en yüksek net kazanç aynı üründe buluşmuyor.
1 MİLYON TL 32 GÜNDE NE KADAR GETİRİ SAĞLIYOR?
1 milyon TL'nin 32 gün değerlendirilmesi halinde hesaplanan net kazançlar, en düşük tutardan en yükseğe doğru şöyle sıralanıyor:
Yüzde 44 oranındaki iki ürünün net getirileri arasında da fark var. Ziraat Dinamik Kazandıran Hesapta 1 milyon TL'nin 325 bin lirası faiz işletilmeyen bakiyede kalırken, Türkiye Finans Günlük Hesapta bu tutar 100 bin TL olarak listeleniyor.
MEVDUAT GETİRİSİNİ DEĞİŞTİREN ÜRÜN KOŞULLARI
Faiz işletilmeyen bakiye, kampanya süresi ve yeni müşteri koşulları ürünlere göre değişiyor:
Salkım Hesapta hoş geldin oranı 90 gün sürüyor. ING Turuncu ve Türkiye Finans Günlük Hesapta ise yeni müşteri koşulları bulunuyor. Bu ayrıntılar, aynı yıllık oranla listelenen hesapların net getirisinin neden değişebildiğini gösteriyor.
1 EKİM 2026: 22 BANKANIN MEVDUAT FAİZİ VE VADE ARALIKLARI
Bankaların faiz oranı aralıkları, kabul ettikleri tutar ve vade aralıklarıyla birlikte şöyle:
Listede faiz oranları yüzde 2 ile yüzde 44,5, yatırılabilecek tutarlar 500 TL ile 100 milyon TL, vadeler ise 1 gün ile 1.100 gün arasında değişiyor. 50 bin TL ve 32 gün için en yüksek oran yüzde 44,5 ile Türk Ticaret Bankasında yer alıyor.
STOPAJ KESİNTİSİ NET GETİRİYİ ETKİLİYOR
9 Temmuz 2025'ten sonra açılan veya yenilenen, 6 aya kadar vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında stopaj oranı yüzde 17,5 olarak uygulanıyor. Kesinti, faiz gelirinden düşülerek net kazancı belirliyor.
TCMB VERİLERİNDE MEVDUAT FAİZİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 18 Eylül 2026 tarihli verilerinde, 3 aya kadar vadeli TL mevduatın ağırlıklı ortalama faizi yüzde 44,02 olarak yer alıyor. Bu oran sektör genelindeki ortalamayı gösteriyor.
Merkez Bankası 10 Eylül tarihli duyurusunda politika faizini yüzde 37'de tuttu. 2026 toplantı takviminde bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Ekim olarak yer alıyor.
MEVDUAT SİGORTASI LİMİTİ 1,2 MİLYON TL
TCMB'nin Mayıs 2026 Finansal İstikrar Raporunda, TMSF mevduat sigorta limitinin 1 Ocak 2026'dan itibaren 1,2 milyon TL olarak güncellendiği belirtiliyor.