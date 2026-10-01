Mevduat faizlerinde ekim ayının ilk günüyle birlikte bankalar arasındaki oran farkları yeniden gündemde. 1 Ekim 2026 tarihli tabloda 22 bankanın yıllık faiz oranları yüzde 2 ile yüzde 44,5 arasında değişiyor. 1 milyon TL'nin 32 günlük hesaplamalarında net kazanç 21.816,10 TL'den 29.983,66 TL'ye uzanıyor. En yüksek oran ile en yüksek net kazanç aynı üründe buluşmuyor.

1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi tabloda 21.816,10 TL’den başlıyor. | Görseller, Takvim Foto Arşivi'ne aittir.

1 MİLYON TL 32 GÜNDE NE KADAR GETİRİ SAĞLIYOR?

1 milyon TL'nin 32 gün değerlendirilmesi halinde hesaplanan net kazançlar, en düşük tutardan en yükseğe doğru şöyle sıralanıyor:

1 MİLYON TL İÇİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİ KARŞILAŞTIRMASI Banka ve ürün Yıllık oran Ekrandaki net kazanç Ziraat Dinamik Kazandıran Hesap %44 21.816,10 TL Yapı Kredi Sınırsız Hesap %40,25 25.983,42 TL ON Plus %42,5 26.053,55 TL QNB Kazandıran Günlük Hesap %42 26.204,95 TL TEB Marifetli Hesap %42 26.204,95 TL DenizBank Kaptan Hesap %41 26.324,14 TL Fibabanka Kiraz Hesap %44 26.664,12 TL ING Turuncu Hesap %44 27.472,13 TL Anadolubank Renkli Hesap %44 27.472,13 TL Alternatif Bank VOV Hesap %44 27.549,05 TL getirfinans Günlük Vadeli %41 27.677,95 TL Akbank Serbest Plus Hesap %38 27.854 TL Türk Ticaret Bankası Salkım Hesap %44,5 29.423,86 TL Türkiye Finans Günlük Hesap, kâr payı %44 29.983,66 TL

Yüzde 44 oranındaki iki ürünün net getirileri arasında da fark var. Ziraat Dinamik Kazandıran Hesapta 1 milyon TL'nin 325 bin lirası faiz işletilmeyen bakiyede kalırken, Türkiye Finans Günlük Hesapta bu tutar 100 bin TL olarak listeleniyor.