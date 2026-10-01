Doğal gazda kademe bu kış ilk kez devrede: Limiti aşan 26,73 liradan ödeyecek
Doğal gazda 4 Nisan'da başlayan kademe uygulaması bu kış ilk kez devrede. Türkiye'deki 21,8 milyon abonenin 2,8 milyonu etkileniyor, 19 milyonu desteklenmeye devam ediyor. Vergi ve sistem kullanım bedeli dahil metreküp fiyatı Kademe-1'de 17,88, Kademe-2'de 26,73 lira; limiti aşan hanenin tüm tüketimi yüksek tarifeden yazılıyor.
Havaların soğuması ile birlikte özellikle evinde hasta ve çocuk olan hanelerde kombiler yanmaya başlarken bu yıl ilk kez geçilen kademeli doğal gaz uygulaması ile kademe üstüne çıkan haneler desteklemelerden yararlanamayacak.
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, hâlihazırda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğal gazda faturalara yüzde 50'nin üzerinde sübvansiyon uyguluyor. Ortalama tüketim limitlerini aşan haneler bu desteklemeden yararlanamayacağı için kış aylarında ödeyecekleri doğal gaz faturaları iki kat artabilecek. Enerji Bakanlığının 4 Nisan 2026 itibarıyla geçtiği doğal gazda kademe düzenlemesi bu kış ilk kez devrede olacak.
2,8 MİLYON ABONE ETKİLENECEK
Türkiye'de 21,8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken kademe düzenlemesinden yaklaşık yüzde 12'ye denk gelen 2,8 milyon abone etkileniyor. 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek.
Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğal gaz metreküp fiyatı 10,62 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 18 TL, şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5,31 TL olarak uygulanıyor. Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenerek ise faturalara yansıyacak metreküp fiyatları netleşiyor. Yani Kademe-1'de tüketim yapanlar doğal gazın metreküpüne 17,88 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26,73 TL ödeme yapacak.
AŞANIN FATURASI KATLANACAK
Mevcutta Enerji Bakanlığı doğal gazda faturalara yüzde 50'nin üzerinde sübvansiyon uyguluyor. Yani tükettiği gazın gerçek fiyat bedeli olarak bin lira gelmesi gereken bir haneye 500 lira fatura kesilerek kalan tutar Hazine tarafından karşılanıyor.
Kademeye takılanlar için bu destek tutarı ortadan kalkacağı için gelecek faturalar ikiye katlanacak.
Ekim ayında illere göre kademe ortalaması İstanbul'da 43,73 metreküp, Ankara'da 76,86, İzmir'de 25,11, Antalya'da 16,94, Diyarbakır'da 31,69, Kütahya'da 70,93, Erzurum'da 62,83, Hakkâri'de 45,19, Kars'ta 53,39, Rize'de ise 34,18 metreküp olarak belirlendi.
Kademeye takılanlar ortalamanın üzerinde kalan kısım için değil tüm tüketimleri için yüksekten faturalandırılacak.
Kademe ortalamaları önceki yılların hava durumlarına ve yakılan gaz miktarına göre belirlendiği için esas olarak kademe ortalama limitleri kasım, aralık, ocak, şubat ve mart aylarında daha yukarı çıkarak daha az hanenin kademeye takılması hedefleniyor.
KİMLER MUAF
İbadethane, cemevi, Kur'an kursları, şehit aileleri ve gaziler kademeden muaf; ekmek üreticileri ise düşük fiyatlı Kademe-1 tarifesinden yararlandırılıyor. Merkezi sistem aboneliklerinde ise hane başına tüketim miktarı, merkezi sistem abonesinin toplam tüketim miktarının merkezi sistemde bulunan toplam hane sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanıyor. Yani merkezi sistem kullananlarda bir başka hanenin yüksek tüketimi diğer hanelerin kademe üstünde kalmasına neden olabiliyor.
İŞTE EKİM AYI LİMİTLERİ