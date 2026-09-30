Türkiye Sigorta Birliği, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklamada bulundu.

TSB'den yapılan açıklamada, BES'te herhangi bir sistemik sorun veya likidite problemi bulunmadığı vurgulandı.

PİYASA DALGALANMALARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Birlik, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Bireysel Emeklilik Sistemi üzerindeki etkilerinin de yakından izlendiğini bildirdi.

Türkiye Sigorta Birliği açıklamasında, "BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

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