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Türkiye Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Sistemik sorun veya likidite problemi yok

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin açıklamada bulundu. Birlik, sistemde herhangi bir sistemik sorun veya likidite problemi bulunmadığını bildirirken, piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkilerinin yakından takip edildiğini açıkladı.

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Türkiye Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Sistemik sorun veya likidite problemi yok

Türkiye Sigorta Birliği, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklamada bulundu.

TSB'den yapılan açıklamada, BES'te herhangi bir sistemik sorun veya likidite problemi bulunmadığı vurgulandı.

PİYASA DALGALANMALARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Birlik, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Bireysel Emeklilik Sistemi üzerindeki etkilerinin de yakından izlendiğini bildirdi.

Türkiye Sigorta Birliği açıklamasında, "BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Sistemik sorun veya likidite problemi yok-2 Türkiye Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Sistemik sorun veya likidite problemi yok-3 Türkiye Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Sistemik sorun veya likidite problemi yok-4
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