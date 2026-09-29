Ekonomik güven endeksinde yükseliş! Son 39 ayın zirvesi görüldü
Türkiye'de ekonomik güven endeksi, eylül ayında aylık bazda yüzde 0,7 yükselerek 101,3 seviyesine çıktı. Böylece endeks, Haziran 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek değere ulaşarak ekonomik güven göstergelerinde dikkat çeken bir artış ortaya koydu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül verilerine göre, farklı sektörlerdeki güven göstergelerinde sınırlı değişimler yaşandı. Tüketici güvenindeki artışın yanı sıra perakende ticaret ve reel kesim güven endekslerinde de yükseliş kaydedildi.
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ
Ağustos ayında 100,6 olarak ölçülen ekonomik güven endeksi, eylülde yüzde 0,7 oranında artış göstererek 101,3'e ulaştı. Bu sonuçla birlikte endeks, Haziran 2023'ten sonraki en yüksek seviyesini gördü.
TÜKETİCİ GÜVENİNDE YÜZDE 1,3'LÜK ARTIŞ
Eylül ayında tüketici güven endeksinde de yükseliş kaydedildi. Endeks, aylık bazda yüzde 1,3 artarak 91,9 seviyesine çıktı.
REEL KESİM GÜVENİ SINIRLI YÜKSELDİ
Reel kesim güven endeksi ise eylülde yüzde 0,1 oranında arttı. Ağustos ayına kıyasla sınırlı bir yükseliş gösteren endeks, 102,5 olarak kayıtlara geçti.
HİZMET SEKTÖRÜNDE DEĞİŞİKLİK OLMADI
Hizmet sektörü güven endeksinde eylül ayında herhangi bir değişim yaşanmadı. Endeks, 111,9 seviyesindeki değerini korudu.
PERAKENDE TİCARETTE ARTIŞ, İNŞAATTA DÜŞÜŞ
Perakende ticaret sektörü güven endeksi, eylül ayında yüzde 1,1 yükselerek 111,3 oldu.
Buna karşılık inşaat sektörü güven endeksinde yüzde 0,2'lik düşüş görüldü. Söz konusu endeks, eylülde 83 seviyesine geriledi.
Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle: