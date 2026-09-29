Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül verilerine göre, farklı sektörlerdeki güven göstergelerinde sınırlı değişimler yaşandı. Tüketici güvenindeki artışın yanı sıra perakende ticaret ve reel kesim güven endekslerinde de yükseliş kaydedildi.

Ekonomik güven endeksi eylülde yüzde 0,7 artarak 101,3'e yükseldi. (Foto: AA)

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ

Ağustos ayında 100,6 olarak ölçülen ekonomik güven endeksi, eylülde yüzde 0,7 oranında artış göstererek 101,3'e ulaştı. Bu sonuçla birlikte endeks, Haziran 2023'ten sonraki en yüksek seviyesini gördü.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE YÜZDE 1,3'LÜK ARTIŞ

Eylül ayında tüketici güven endeksinde de yükseliş kaydedildi. Endeks, aylık bazda yüzde 1,3 artarak 91,9 seviyesine çıktı.

Ekonomik güven endeksi, Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. (Foto: Takvim foto arşivi)

REEL KESİM GÜVENİ SINIRLI YÜKSELDİ

Reel kesim güven endeksi ise eylülde yüzde 0,1 oranında arttı. Ağustos ayına kıyasla sınırlı bir yükseliş gösteren endeks, 102,5 olarak kayıtlara geçti.

HİZMET SEKTÖRÜNDE DEĞİŞİKLİK OLMADI

Hizmet sektörü güven endeksinde eylül ayında herhangi bir değişim yaşanmadı. Endeks, 111,9 seviyesindeki değerini korudu.

Eylül ayında güven göstergelerinde sektörlere göre farklı yönlerde değişimler görüldü. (Foto: AA)

PERAKENDE TİCARETTE ARTIŞ, İNŞAATTA DÜŞÜŞ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, eylül ayında yüzde 1,1 yükselerek 111,3 oldu.

Buna karşılık inşaat sektörü güven endeksinde yüzde 0,2'lik düşüş görüldü. Söz konusu endeks, eylülde 83 seviyesine geriledi.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle: