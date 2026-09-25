Türkiye’de mali aracı kuruluşların katma değeri yüzde 70,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı mali aracı kuruluş istatistiklerine göre, sektördeki yıllık ortalama çalışan sayısı da 360 bin 745'e yükseldi. Ücretli çalışanların yüzde 49,8'ini kadınlar, yüzde 50,2'sini erkekler oluştururken, sektörün toplam personel maliyeti 712 milyar 175 milyon lira olarak hesaplandı.

TÜİK’in 2025 verilerine göre, mali aracı kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren girişimlerin sayısı 22 bin 113 olarak kaydedildi. (Foto: Yapay zeka)

22 BİN 113 GİRİŞİM FAALİYET GÖSTERDİ

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında mali aracı kuruluşlar sektöründe toplam 22 bin 113 girişim faaliyet yürüttü.

Bu kuruluşların 273'ü finansal hizmet faaliyetlerinde, 74'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonları alanında faaliyet gösterirken, 21 bin 766 girişim finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde hizmet verdi.

Sektördeki kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri ise 4 trilyon 610 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Toplam katma değerin yüzde 80'i finansal hizmet faaliyetlerinden oluştu. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarının payı yüzde 11,1 olurken, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerin payı yüzde 8,9 olarak gerçekleşti.

Üretim değerinde ise finansal hizmet faaliyetleri yüzde 74,9 ile en büyük payı aldı. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarının payı yüzde 17,3, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerin payı ise yüzde 7,8 oldu.

Mali aracı kuruluşlarda kadın ve erkek çalışan sayıları birbirine yaklaştı. (Foto: AA)

KATMA DEĞERDE YÜZDE 70,9'LUK ARTIŞ

Mali aracı kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 70,9 arttı. Aynı dönemde üretim değerindeki artış yüzde 61,2 olarak gerçekleşti.

Faaliyet grupları incelendiğinde, finansal hizmet faaliyetlerinde faktör maliyetiyle katma değer yüzde 69,3 yükseldi. Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerdeki artış yüzde 64,1 olurken, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında yüzde 89,7'ye ulaştı.

Üretim değerinde de tüm faaliyet gruplarında artış kaydedildi. Finansal hizmet faaliyetlerinin üretim değeri yüzde 62,7 artarken, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında yüzde 57,1, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 56,5 artış görüldü.

SEKTÖRDE ÇALIŞAN SAYISI 360 BİN 745'E ÇIKTI

Mali aracı kuruluşlarda 2024 yılında 352 bin 597 olan yıllık ortalama çalışan sayısı, 2025'te 360 bin 745'e yükseldi.

Toplam istihdamın yüzde 65,9'u finansal hizmet faaliyetlerinde yer aldı. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında çalışanların toplam istihdam içindeki payı yüzde 7,7 olurken, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanların payı yüzde 26,4 olarak hesaplandı.

Sabit sermaye yatırımlarında finansal hizmetler öne çıktı. (Foto: Yapay zeka)

PERSONEL MALİYETİ 712 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Sektörde 2025 yılı toplam personel maliyeti 712 milyar 175 milyon lira oldu.

Personel maliyetlerinin yüzde 77'si finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarının personel maliyetindeki payı yüzde 9,8, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerin payı ise yüzde 13,2 olarak belirlendi.

Toplam personel maliyetinin yüzde 84,8'i maaş ve ücretlerden, yüzde 15,2'si ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

KADIN VE ERKEK ÇALIŞAN SAYILARI BİRBİRİNE YAKIN

Mali aracı kuruluşlarda 2025 yılında ücretli çalışan kadınların sayısı 174 bin 949, erkeklerin sayısı ise 176 bin 328 oldu.

Buna göre ücretli çalışanların yüzde 49,8'ini kadın personel, yüzde 50,2'sini erkek personel oluşturdu.

2025’te mali aracı kuruluşların sabit sermaye yatırımlarının toplam satın alma değeri 157 milyar 495 milyon liraya ulaştı. (Foto: AA)

SABİT SERMAYE YATIRIMLARI 157,5 MİLYAR LİRA OLDU

Sektörde sabit sermaye yatırımlarının toplam satın alış değeri 2025 yılında 157 milyar 495 milyon lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımlarda en yüksek pay yüzde 78,8 ile finansal hizmet faaliyetlerine ait oldu. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarının sabit sermaye yatırımları içindeki payı yüzde 7 olarak gerçekleşirken, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerin payı yüzde 14,2 oldu.