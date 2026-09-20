Yaz sezonunun sonuna gelindi. Çalışanların pek çoğu yaz döneminde yıllık izinlerini kullandı. Ancak bazı çalışanların kullanamadığı izin kaldı. Bu izinler yılın kalan döneminde kullanılabilecek. Ancak yine de kullanılamazsa ne olacak? İzinler konusunda işçiler ve memurlar arasında farklı uygulama var. İşte detayları...

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ NE KADAR İZNİ VAR?

İşçilerin kaç gün izin yapacakları mevcut iş yerlerindeki kıdemlerine göre belirleniyor. Buna göre 1 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olan işçilerin en az 14 gün, 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçilerin en az 20 gün, 15 yıl ve daha çok olanların ise en az 26 gün izin hakkı bulunuyor. 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler ise her durumda 20 günden az izin yapmıyor. Sözleşmelerle bu süreler artırılabiliyor. İzinler, ilk bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla istenildiği kadar bölünebiliyor.

MEMURLARIN YILLIK İZİN SÜRESİ NE KADAR?

Hizmet süresi 10 yıla kadar olanlar 20 gün, 10 yıl ve üzeri olanlar ise 30 gün yıllık izin kullanıyor. Öğretmenler yaz tatili süreleri içinde iznini kullanıyor. Radyoaktif alanlarda çalışanlara her yıl yıllık izne ek olarak 1 ay daha sağlık izni veriliyor. Memurlar iki yıllık izin süresini birleştirerek kullanabiliyor.