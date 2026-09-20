Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımlarıyla birlikte bankaların eylül ayındaki mevduat yarışında rekabet kızıştı. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vadede sağlayabileceği net kazanç bankalara göre değişirken, verilen listede en yüksek tutar 29.983,66 TL olarak öne çıkıyor.

Faiz oranı ile net kazanç aynı sırayı izlemiyor. Aşağıdaki karşılaştırmada 1 milyon TL için sunulan hesap türü, faiz veya kar payı oranı ve 32 günlük net kazanç birlikte yer alıyor. Bankalar aşağıda aynı sırayla listeleniyor.