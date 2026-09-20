CANLI YAYIN
Geri

Eylül ayı mevduat faizi tablosu! 1 milyon TL bankalarda ne kadar kazandırıyor?

Mevduatını değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz ve kar payı oranları yeniden gündemde. Hesap türleri, oranlar ve vade sonunda elde edilecek net kazançlar arasındaki farklar dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Eylül ayı mevduat faizi tablosu! 1 milyon TL bankalarda ne kadar kazandırıyor?

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımlarıyla birlikte bankaların eylül ayındaki mevduat yarışında rekabet kızıştı. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vadede sağlayabileceği net kazanç bankalara göre değişirken, verilen listede en yüksek tutar 29.983,66 TL olarak öne çıkıyor.

Faiz oranı ile net kazanç aynı sırayı izlemiyor. Aşağıdaki karşılaştırmada 1 milyon TL için sunulan hesap türü, faiz veya kar payı oranı ve 32 günlük net kazanç birlikte yer alıyor. Bankalar aşağıda aynı sırayla listeleniyor.

Eylül ayı mevduat faizi tablosu! 1 milyon TL bankalarda ne kadar kazandırıyor?-2

BANKALARIN 1 MİLYON TL İÇİN 32 GÜNLÜK NET KAZANÇLARI

Akbank
HESAP TÜRÜ
Standart E-Vadeli
FAİZ ORANI
%39
NET KAZANÇ
28.208,22 TL
Anadolubank
HESAP TÜRÜ
Kaptan Hesap
FAİZ ORANI
%41
NET KAZANÇ
26.324,14 TL
Burgan Bank
HESAP TÜRÜ
ON Plus
FAİZ ORANI
%43,5
NET KAZANÇ
26.675,96 TL

Eylül ayı mevduat faizi tablosu! 1 milyon TL bankalarda ne kadar kazandırıyor?-3

Alternatif Bank
HESAP TÜRÜ
Kiraz Hesap
FAİZ ORANI
%44
NET KAZANÇ
26.664,12 TL
DenizBank
HESAP TÜRÜ
E-Mevduat
FAİZ ORANI
%39
NET KAZANÇ
28.208,22 TL
Enpara.com
HESAP TÜRÜ
Standart Vadeli
FAİZ ORANI
%38,5
NET KAZANÇ
27.846,58 TL

Eylül ayı mevduat faizi tablosu! 1 milyon TL bankalarda ne kadar kazandırıyor?-4

Fibabanka
HESAP TÜRÜ
E-Vadeli
FAİZ ORANI
%39
NET KAZANÇ
28.208,22 TL
HSBC
HESAP TÜRÜ
Sınırsız Hesap TL
FAİZ ORANI
%40,5
NET KAZANÇ
26.147,10 TL
ING Türkiye
HESAP TÜRÜ
Turuncu Hesap
FAİZ ORANI
%44
NET KAZANÇ
27.472,13 TL
İş Bankası
HESAP TÜRÜ
Vadeli TL
FAİZ ORANI
%36,75
NET KAZANÇ
26.580,82 TL
Kuveyt Türk
HESAP TÜRÜ
E-Mevduat
KAR PAYI ORANI
%35
NET KAZANÇ
25.315,07 TL
N Kolay
HESAP TÜRÜ
Bono
FAİZ ORANI
%38
NET KAZANÇ
28.317,81 TL

Eylül ayı mevduat faizi tablosu! 1 milyon TL bankalarda ne kadar kazandırıyor?-5

Odeabank
HESAP TÜRÜ
E-Vadeli
FAİZ ORANI
%38,5
NET KAZANÇ
27.846,58 TL
QNB Finansbank
HESAP TÜRÜ
Günlük Vadeli
FAİZ ORANI
%41
NET KAZANÇ
27.677,95 TL
Şekerbank
HESAP TÜRÜ
Yeni Vadeli
FAİZ ORANI
%37,5
NET KAZANÇ
27.123,29 TL
TEB
HESAP TÜRÜ
Renkli Hesap
FAİZ ORANI
%44
NET KAZANÇ
27.472,13 TL
Türkiye Finans
HESAP TÜRÜ
Günlük Hesap
KAR PAYI ORANI
%44
NET KAZANÇ
29.983,66 TL
VakıfBank
HESAP TÜRÜ
VOV Hesap
FAİZ ORANI
%44
NET KAZANÇ
27.549,05 TL

Eylül ayı mevduat faizi tablosu! 1 milyon TL bankalarda ne kadar kazandırıyor?-6

Yapı Kredi
HESAP TÜRÜ
E-Vadeli / Marifetli
FAİZ ORANI
%39 - %42
NET KAZANÇ
26.204,95 TL - 28.208,22 TL
Garanti BBVA
HESAP TÜRÜ
E-Vadeli
FAİZ ORANI
%39
NET KAZANÇ
28.208,22 TL
Halkbank
HESAP TÜRÜ
E-Mevduat
FAİZ ORANI
%38
NET KAZANÇ
27.484,93 TL

Eylül ayı mevduat faizi tablosu! 1 milyon TL bankalarda ne kadar kazandırıyor?-7

Ziraat Bankası
HESAP TÜRÜ
E-Mevduat
FAİZ ORANI
%38
NET KAZANÇ
27.484,93 TL

(Haberde yer alan görseller Depo Photos'a aittir.)

Yaz sezonu bitti! Kullanılmayan izinler yanar mı? İşçi ve memurlar için yıllık izin rehberi
SONRAKİ HABER

Kullanılmayan izinler yanar mı? İşçinin izin hakları neler?
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler