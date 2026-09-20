Eylül ayı mevduat faizi tablosu! 1 milyon TL bankalarda ne kadar kazandırıyor?
Mevduatını değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz ve kar payı oranları yeniden gündemde. Hesap türleri, oranlar ve vade sonunda elde edilecek net kazançlar arasındaki farklar dikkat çekiyor.
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Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımlarıyla birlikte bankaların eylül ayındaki mevduat yarışında rekabet kızıştı. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vadede sağlayabileceği net kazanç bankalara göre değişirken, verilen listede en yüksek tutar 29.983,66 TL olarak öne çıkıyor.
Faiz oranı ile net kazanç aynı sırayı izlemiyor. Aşağıdaki karşılaştırmada 1 milyon TL için sunulan hesap türü, faiz veya kar payı oranı ve 32 günlük net kazanç birlikte yer alıyor. Bankalar aşağıda aynı sırayla listeleniyor.
BANKALARIN 1 MİLYON TL İÇİN 32 GÜNLÜK NET KAZANÇLARI
(Haberde yer alan görseller Depo Photos'a aittir.)
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi