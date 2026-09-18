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Ocak maaşı için hesap makinesi açıldı: Emekli ve memurun cebine ne kadar girecek? İşte 4 zam formülü

Bakan Şimşek’in “Memurların ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak” demesinin ardından gözler ocak zammına çevrildi. Enflasyon zammı için 4 formül öne çıktı. SSK ve Bağ-Kur’lulara %9,04-10,8, memurlara %7-8,73 artış göründü.

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Ocak maaşı için hesap makinesi açıldı: Emekli ve memurun cebine ne kadar girecek? İşte 4 zam formülü

Milyonlarca memur ve emekli gözünü ocak zammına çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün, "Memura, emekliye, ücretlimize, kamu çalışanlarına en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak." mesajı verdi.

Gözler ocak zammına çevrildiGözler ocak zammına çevrildi

4 TAHMİN 4 ORAN

Eğer ocak ayında maaşlara mevcut mevzuata göre artış yapılırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı da memurlara yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark verileceğini gösteriyor.

Enflasyon tahminleri de bunun ipuçlarını veriyor. Bu kapsamda 4 formül öne çıkıyor. Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 9,04, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 1,91 enflasyon farkıyla yüzde 7 zam alabileceğini ortaya koydu.

Merkez Bankasının ekonomistlerle yaptığı eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) ise 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,61 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre, 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 10,07 olarak çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,07 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 2,87 enflasyon farkıyla yüzde 8,01'i bulabilecek.

AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı son Beklenti Anketi'nde, 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,55 olarak yer aldı. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10,01'i, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 2,81 enflasyon farkıyla yüzde 7,95'i bulabileceği anlamına geliyor.

En düşük memur maaşı 70 bin 224 liraEn düşük memur maaşı 70 bin 224 lira

%3,5'LİK FARK

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ise ağustos ayı araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,47 olarak ölçüldüğünü duyurmuştu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,8, memurların ve memur emeklilerininki ise yüzde 3,55 farkla yüzde 8,73 olarak bekleniyor.

Taban aylık 26 bini aşabilirTaban aylık 26 bini aşabilir

OCAK AYINDA KİMLERİ NELER BEKLİYOR?

OCAK AYINDA KİMLERİ NELER BEKLİYOR?
Veriler
OVP
AA Finans
PKA
FKB
2026 enflasyonu
% 28.4
% 29.49
% 29.61
% 30.47
Temmuz-Aralık enflasyonu
% 9.04
% 9.97
% 10.07
% 10.8
SSK ve Bağ-Kur zammı
% 9.04
% 9.97
% 10.07
% 10.8
Memur enflasyon farkı
% 1.91
% 2.78
% 2.87
% 3.55
Memur zammı
% 7
% 7.91
% 8.01
% 8.73
SSK/Bağ-Kur taban aylık (TL)
25.681
25.900
25.924
26.096
Memur/En az (TL)
75.140
75.779
75.849
76.355
Memur emeklisi/En az (TL)
33.734
34.021
34.052
34.279

TABAN AYLIK 26 BİNİ AŞABİLİR

Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın artırılması gündeme gelecek. Bu uygulamaya yine başvurulursa, enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 681-26 bin 96 lira aralığına çıkacak.

Fotoğraflar: Takvim Foto ArşiviFotoğraflar: Takvim Foto Arşivi

ÇALIŞANA EN AZ 75-76 BİN TL

En düşük memur maaşı temmuz itibarıyla 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş, eğer ocak zammı yüzde 7 olursa 75 bin 140 liraya, yüzde 10,8'e ulaşırsa 76 bin 355 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık, zam oranı yüzde 7 olursa 33 bin 734 liraya, yüzde 8,73'e çıkarsa 34 bin 279 lirayı bulacak.

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