Milyonlarca memur ve emekli gözünü ocak zammına çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün, "Memura, emekliye, ücretlimize, kamu çalışanlarına en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak." mesajı verdi.

Gözler ocak zammına çevrildi

4 TAHMİN 4 ORAN

Eğer ocak ayında maaşlara mevcut mevzuata göre artış yapılırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı da memurlara yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark verileceğini gösteriyor.

Enflasyon tahminleri de bunun ipuçlarını veriyor. Bu kapsamda 4 formül öne çıkıyor. Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 9,04, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 1,91 enflasyon farkıyla yüzde 7 zam alabileceğini ortaya koydu.

Merkez Bankasının ekonomistlerle yaptığı eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) ise 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,61 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre, 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 10,07 olarak çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,07 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 2,87 enflasyon farkıyla yüzde 8,01'i bulabilecek.

AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı son Beklenti Anketi'nde, 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,55 olarak yer aldı. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10,01'i, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 2,81 enflasyon farkıyla yüzde 7,95'i bulabileceği anlamına geliyor.