Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, halka açık bankaların geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri konusunda karar açıkladı.



BDDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurulun 17.09.2026 tarihli toplantısında, 17.09.2026 tarih ve E-24049440-045.01-203166 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nda işlem gören halka açık bankaların, 16.09.2026 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31.12.2026 tarihine kadar;

BDDK'dan yeni hamle (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dâhil edilmemesine, Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

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