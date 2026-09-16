Büyük resme baktığımızda 3 yıl politika çerçevesini koruduk. Temel hedefimiz dezenflasyon ama arzuladığımız hızda değil. Dış faktörler var. Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibarıyla en az 7 puan aşağıda olurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , hayat pahalılığıyla mücadelenin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek "Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Savaş sadece petrol ve doğal gaz üzerinden etkilemiyor. Bütün emtia fiyatlarında artış var. Bu artış enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bizde enflasyon yüksek olduğu için görece daha fazla etkiliyor.

Tahminler o günün koşullarını yansıtır. IMF yılda dört kez tahminleri gözden geçirir. Biz sadece bir kez yapıyoruz.

"BÜTÇEDE HEDEFİMİZDEN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK"

OVP açısından en bağlayıcı hedef bütçedir. Çünkü kamunun önemli ölçüde kontrolündedir. Bütçe açığının millî gelire oranında hedefimizden daha iyi performans gösterdik. 2026'da eşel mobil uyguladık, ciddi bir gelirden feragat ettik. Buna rağmen yüzde 3,5'lik hedef karşısında yüzde 3,1 performans göstereceğimizi söylüyoruz.